Бюджетный косплеер покоряет сеть: Cyberpunk 2077, Among Us и Hearthstone – фото
Косплеер с никнеймом Lowcostcosplay уже выпустил большое количество очень интересных работ. Он славится своими бюджетными косплеями на различных популярных персонажей.
Очень популярный косплеер с никнеймом Lowcostcosplay продолжает покорять сеть своими бюджетными работами. В Facebook за его группой следит почти 6 миллионов пользователей, а в Instagram – более 600 тысяч поклонников. Несколько дней назад он выпустил косплей посвященный игре Cyberpunk 2077, который очень быстро стал популярным на платформе reddit. Мы на Games24 решили собрать для вас самые лучшие его косплеи на известных персонажей из видеоигр.
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Джонни Сильверхенд с Cyberpunk 2077
Обложка игры Among Us с одним персонажем
Обложка игры Among Us с многими персонажами
Сообщение о старте матча в Among Us
Эйвор с Assassin's Creed Valhalla
Персонаж в маске с обложки Watch Dogs: Legion
Кратос с God of War
Кратос с God of War III
Персонаж с PlayerUnknown's Battlegrounds
Суперзлодей Рафаам с Hearthstone
Мадам Лазул с Hearthstone
Доктор Бум с Hearthstone
Ведьма Хагата с Hearthstone
Король Вихлепых с Hearthstone
Диглетт с Pokemon Go
Обложка игры Borderlands 3
FL4K с Borderlands 3
Сумасшедшая Мокси из серии Borderlands
Обложка игры Resident Evil 2
Vi с Legends of Runeterra
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