Косплеер с никнеймом Lowcostcosplay уже выпустил большое количество очень интересных работ. Он славится своими бюджетными косплеями на различных популярных персонажей.

Очень популярный косплеер с никнеймом Lowcostcosplay продолжает покорять сеть своими бюджетными работами. В Facebook за его группой следит почти 6 миллионов пользователей, а в Instagram – более 600 тысяч поклонников. Несколько дней назад он выпустил косплей посвященный игре Cyberpunk 2077, который очень быстро стал популярным на платформе reddit. Мы на Games24 решили собрать для вас самые лучшие его косплеи на известных персонажей из видеоигр.

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Косплей – это перевоплощение в различные роли, которое заключается в переодевании в костюмы и повторении мимики, жестов, характера определенного персонажа

Джонни Сильверхенд с Cyberpunk 2077

Обложка игры Among Us с одним персонажем

Обложка игры Among Us с многими персонажами

Сообщение о старте матча в Among Us

Эйвор с Assassin's Creed Valhalla

Персонаж в маске с обложки Watch Dogs: Legion

Кратос с God of War

Кратос с God of War III

Персонаж с PlayerUnknown's Battlegrounds

Суперзлодей Рафаам с Hearthstone

Мадам Лазул с Hearthstone

Доктор Бум с Hearthstone

Ведьма Хагата с Hearthstone

Король Вихлепых с Hearthstone

Диглетт с Pokemon Go

Обложка игры Borderlands 3

FL4K с Borderlands 3

Сумасшедшая Мокси из серии Borderlands

Обложка игры Resident Evil 2

Vi с Legends of Runeterra