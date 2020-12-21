Косплеєр з нікнеймом Lowcostcosplay вже випустив чималу кількість дуже цікавих робіт. Він славиться своїми бюджетними косплеями на різноманітних популярних персонажів.

Дуже популярний косплеєр з нікнеймом Lowcostcosplay продовжує підкорювати мережу своїми бюджетними роботами. У Facebook за його групою стежить майже 6 мільйонів користувачів, а в Instagram – понад 600 тисяч шанувальників. Декілька днів тому він випустив косплей присвячений грі Cyberpunk 2077, який дуже швидко став популярним на платформі reddit. Ми на Games24 вирішили зібрати для вас найкращі його косплеї на відомих персонажів з відеоігор.

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Косплей – це перевтілення у різноманітні ролі, що полягає у переодяганні у костюми та повторенні міміки, жестів, характеру певного персонажа

Джонні Сільверхенд з Cyberpunk 2077

Обкладинка гри Among Us з одним персонажем

Обкладинка гри Among Us з багатьма персонажами

Повідомлення про старт матчу в Among Us

Ейвор з Assassin's Creed Valhalla

Персонаж у масці з обкладинки Watch Dogs: Legion

Кратос з God of War

Кратос з God of War III

Персонаж з PlayerUnknown's Battlegrounds

Суперлиходій Рафаам з Hearthstone

Мадам Лазул з Hearthstone

Доктор Бум з Hearthstone

Відьма Хагата з Hearthstone

Король Вихлепих з Hearthstone

Діглетт з Pokemon Go

Обкладинка гри Borderlands 3

FL4K з Borderlands 3

Божевільна Моксі з серії Borderlands

Обкладинка гри Resident Evil 2

Vi з Legends of Runeterra