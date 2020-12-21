Бюджетний косплеєр підкорює мережу: Cyberpunk 2077, Among Us та Hearthstone – фото
Косплеєр з нікнеймом Lowcostcosplay вже випустив чималу кількість дуже цікавих робіт. Він славиться своїми бюджетними косплеями на різноманітних популярних персонажів.
Дуже популярний косплеєр з нікнеймом Lowcostcosplay продовжує підкорювати мережу своїми бюджетними роботами. У Facebook за його групою стежить майже 6 мільйонів користувачів, а в Instagram – понад 600 тисяч шанувальників. Декілька днів тому він випустив косплей присвячений грі Cyberpunk 2077, який дуже швидко став популярним на платформі reddit. Ми на Games24 вирішили зібрати для вас найкращі його косплеї на відомих персонажів з відеоігор.
Актуально Найпопулярніші меми за останній тиждень: Кібербіль 2077 та Багз Банні
Джонні Сільверхенд з Cyberpunk 2077
Обкладинка гри Among Us з одним персонажем
Обкладинка гри Among Us з багатьма персонажами
Повідомлення про старт матчу в Among Us
Ейвор з Assassin's Creed Valhalla
Персонаж у масці з обкладинки Watch Dogs: Legion
Кратос з God of War
Кратос з God of War III
Персонаж з PlayerUnknown's Battlegrounds
Суперлиходій Рафаам з Hearthstone
Мадам Лазул з Hearthstone
Доктор Бум з Hearthstone
Відьма Хагата з Hearthstone
Король Вихлепих з Hearthstone
Діглетт з Pokemon Go
Обкладинка гри Borderlands 3
FL4K з Borderlands 3
Божевільна Моксі з серії Borderlands
Обкладинка гри Resident Evil 2
Vi з Legends of Runeterra
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