У Warzone додадуть два нові "перки", що можуть кардинально змінити геймплей

Зі стартом 5 сезону в шутері Call of Duty: Warzone з'являться нові "перки", які можуть суттєво вплинути на "мету" гри. Про це та інші нововведення – читайте у матеріалі.

Шанувальники Warzone готуються до запуску 5–го сезону, що відбудеться 12 серпня і традиційно принесе чимало контенту. Поряд з новими оперативниками, зброєю, оновленнями Гулагу та сюжетом, що розвивається, геймери отримають надзвичайно несподіване нововведення, адже вперше за час існування гри у ній з'являться нові "перки".

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"Перки" – важлива складова гри, яка робить можливим існування різних умовних класів бійців, а отже тепер у гравців з'являться ще два варіанти вибору при створенні комплектів.

Нові здібності будуть абсолютно унікальними для Call of Duty: Warzone, адже розроблені спеціально для масштабних просторів Верданську. Combat Scout (Бойовий Розвідник) та Tempered (Загартований), а такі їх назви, можуть суттєво змінити усталений геймплей королівської битви.

Combat Scout (Бойовий Розвідник)

Підсвітка ворогів у Warzone / зображення callofduty.com

Combat Scout, покликаний надати гравцям більше інформації про розташування ворогів. Його сенс полягає в тому, що коли оперативник влучатиме в суперника, той автоматично буде на короткий час підсвічуватися оранжевим кольором та відмічатися "пінгом" на мінімапі не лише самого гравця, що влучив, але і його партнерів по команді. Перешкодою підсвітці не стануть навіть товсті стіни будівель чи інші укриття, тобто за принципом роботи це буде чимось схоже на сканувальну гранату.

Tempered (Загартований)

Запасіться бронею у Warzone / зображення callofduty.com

Tempered своєю чергою суттєво впливатиме на цінність плит броні в Call of Duty: Warzone. Коли цей "перк" активний, бронепластини стають важчими та загартованими для бою. Буквально це означає те, що оперативники отримають суттєвий бонус до живучості, адже кожна пластина зможе поглинути 75 очок шкоди замість стандартних 50. Ця здібність займатиме другий слот "перків" та точно стане в пригоді геймерам, що надають перевагу агресивному стилю гри.

Інші зміни

Нова оперативниця Кітсуне та SMG TEC-9 / зображення callofduty.com

Серед інших важливих змін, які принесе 5–ий сезон слід виділити появу 4–ьох видів зброї: автоматичної гвинтівки EM2, пістолета-кулемета TEC-9, пістолета Cane та тростини Marshal.

Також не можна проігнорувати оновлення Гулагу. Тепер гравці змагатимуться за повернення на поле бою на арені, що являє собою перепрацьовану версію мапи із Call of Duty: Black Ops Cold War під назвою Rush.

Оновлений Гулаг у Warzone / зображення callofduty.com

Здається, що з новим сезоном розробники прагнуть трішки сколихнути геймерів та дещо видозмінити геймплей проєкту. Незрозуміло, які наслідки матимуть ці зміни, але багато шанувальників з нетерпінням очікують можливості випробувати їх на собі на полях бою Верданську та острова Відродження.