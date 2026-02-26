Wolfenstein 3 стане знаковим для України – перші деталі сюжету здивували геймерів

У мережі з'явилися перші деталі сюжету продовження серії шутерів Wolfenstein. Нова гра франшизи стане особливо цікавою для українських геймерів.

MachineGames розпочали активну роботу над продовженням шутера Wolfenstein, повідомляє Insider Gaming.

Варте уваги Нова епоха Assassin’s Creed: серію очолили досвідчені ветерани франшизи

Перші деталі Wolfenstein 3 розкрили національність протагоністки?

Джерела видання MP1st повідомляють, що студія розпочала кастинг на ролі акторів для проєкту, який наразі має кодову назву "Valkyrie".

Деталі "вакансії" виказали перші деталі сюжету майбутньої гри. Як стверджується, історія буде зосереджена навколо персонажки на ім'я Софія.

Героїня описана як українська дівчинка віком 8-11 років, яка осиротіла у війну. Невдовзі доля зводить її з героєм перших двох частин – Вільямом Бласковіцом.

Відомі також деякі деталі характеру героїні. Зокрема, вказано, що вона травмована війною, але є сильною особистістю, яка вижила попри все.

Старт кастингів нібито запланований на квітень 2026 року, а саме фільмування "motion capture" планують розпочати десь наприкінці 2026 року.

Отож, українські геймери отримали зайвий привід пильно стежити за новинами про гру.

Що ще відомо про продовження Wolfenstein?