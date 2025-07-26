Amazon готує серіал за мотивами Wolfenstein

Amazon MGM Studios анонсувала створення серіалу за мотивами легендарної серії ігор Wolfenstein. Цей проєкт обіцяє перенести світ гри у формат телешоу, зберігаючи дух оригіналу. Деталі сюжету поки тримають у таємниці, але вже відомі ключові особи, які працюють над втіленням ідеї.

Ця серія ігор, яка бере початок ще з 1981 року, відома своїм сюжетом про американського солдата Бі Джея Бласковіца, що протистоїть нацистам. За більш ніж чотири десятиліття вийшло понад десять ігор, кожна з яких додавала нові деталі до епічної історії. Тепер вона має шанс зажити новим життям на телеекранах, інформує 24 Канал з посиланням на Variety.

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Над проєктом працює Патрик Соммервіль, який виступає автором ідеї, шоураннером, сценаристом та виконавчим продюсером. Соммервіль, відомий завдяки таким серіалам, як "Станція одинадцать" та "Маньяк", зізнається, що є фанатом Wolfenstein ще з дитинства.

Його досвід у створенні глибоких і драматичних історій може додати серіалу особливої атмосфери. До команди виконавчих продюсерів також долучилися Джонатан Нолан і Ліза Джой із Kilter Films, які раніше працювали над успішною екранізацією іншої ігрової франшизи – "Фоллаут", також для Amazon.

До речі, нещодавно стало відомо, що команда, яка працювала над "Фоллаут" вже займається екранізацією серіалу за всесвітом іншої популярної ігрової франшизи Mass Effect.

Від студії MachineGames, яка розробляла останні ігри серії Wolfenstein, проєкт підтримує Йерк Густафсон, директор студії та один із ключових творців гри Indiana Jones and the Great Circle.

Наразі сюжетні деталі серіалу залишаються невідомими. Однак слоган шоу, який можна перекласти як "Боротьба з нацистами ніколи не виходить із моди", натякає на збереження центральної теми франшизи – безкомпромісного протистояння злу.