Эта серия игр, которая берет начало еще с 1981 года, известна своим сюжетом об американском солдате Би Джее Бласковице, противостоящем нацистам. За более чем четыре десятилетия вышло более десяти игр, каждая из которых добавляла новые детали к эпической истории. Теперь она имеет шанс зажить новой жизнью на телеэкранах, информирует 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Над проектом работает Патрик Соммервиль, который выступает автором идеи, шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Соммервиль, известен благодаря таким сериалам, как "Станция одиннадцать" и "Маньяк", признается, что является фанатом Wolfenstein еще с детства.

Его опыт в создании глубоких и драматических историй может добавить сериалу особой атмосферы. К команде исполнительных продюсеров также присоединились Джонатан Нолан и Лиза Джой из Kilter Films, которые ранее работали над успешной экранизацией другой игровой франшизы – "Фоллаут", также для Amazon.

Кстати, недавно стало известно, что команда, которая работала над "Фоллаут" уже занимается экранизацией сериала по вселенной другой популярной игровой франшизы Mass Effect.

От студии MachineGames, которая разрабатывала последние игры серии Wolfenstein, проект поддерживает Йерк Густафсон, директор студии и один из ключевых создателей игры Indiana Jones and the Great Circle.

Пока сюжетные детали сериала остаются неизвестными. Однако слоган шоу, который можно перевести как "Борьба с нацистами никогда не выходит из моды", намекает на сохранение центральной темы франшизы – бескомпромиссного противостояния злу.