Microsoft офіційно анонсувала Developer_Direct 2026 із демонстрацією трьох очікуваних ігор

Компанія Microsoft офіційно підтвердила проведення традиційної січневої презентації Developer_Direct, де розкриє подробиці очікуваних ігрових новинок. Подія запланована на 22 січня 2026 року.

Глядачі побачать демонстрацію ігрового процесу фентезійної RPG Fable, офіційний дебют нової частини гоночної серії Forza Horizon та проєкт від японської студії Game Freak, розповідає 24 Канал з посиланням на Xbox Wire.

Дивіться також Таємничий таймер на сайті серіалу Fallout змусив фанатів чекати на ремастери ігор серії

Які ігри та подробиці підготували розробники для майбутнього шоу?

Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом на офіційних каналах Xbox. Хоча точний хронометраж поки не оголошено, минулорічне шоу тривало приблизно 52 хвилини.

Цього разу основна увага буде зосереджена на трьох проєктах, два з яких розробляє британська студія Playground Games.

Команда, що працює над Fable , покаже свіжі кадри геймплею, які продемонструють систему вибору та його наслідків, екшен-сцени, драматичні моменти та фірмовий британський гумор із традиційною присутністю курей.

, покаже свіжі кадри геймплею, які продемонструють систему вибору та його наслідків, екшен-сцени, драматичні моменти та фірмовий британський гумор із традиційною присутністю курей. Паралельно з цим відбудеться перший повноцінний показ ігрового процесу Forza Horizon 6 – нової гоночної аркади у відкритому світі, де автори розкриють ключові нововведення та функції.

– нової гоночної аркади у відкритому світі, де автори розкриють ключові нововведення та функції. Третім учасником заходу стане японська студія Game Freak, відома завдяки серії Pokemon. Вони представлять пригодницький екшен Beast of Reincarnation. У центрі сюжету перебуває героїня, на ім'я Емма, яка здатна керувати рослинами, а допомагатиме їй вірний пес Ку. Розробники планують детально розібрати механіки взаємодії персонажів та особливості ігрового процесу.

Цікаво, що цього року програма шоу виглядає скромнішою за попередні: анонсовано лише три гри, тоді як у минулі роки їх було чотири або п'ять.

Наприклад, під час Developer_Direct 2025 відбувся анонс Ninja Gaiden 4 та були оголошені дати релізу таких ігор, як Doom: The Dark Ages та South of Midnight. Поточний анонс не містить прямих натяків на секретні сюрпризи чи додаткові покази.