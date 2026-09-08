Ubisoft та Square Enix бойкотують нову функцію Xbox Disc to Digital

Індустрія відеоігор переживає черговий розкол через запеклу боротьбу між фізичними та цифровими носіями. Спроба корпорації Microsoft полегшити життя прихильникам класичних дисків неочікувано наштовхнулася на жорсткий опір з боку деяких із найбільших видавців планети.

Протистояння форматів набирає обертів

Поки японський гігант Sony прогнозує повну відмову від дисків для консолей PlayStation після 2028 року, американські конкуренти обрали зовсім іншу стратегію. Розробники з Microsoft вирішили підтримати консервативних геймерів і запустили спеціальну програму перенесення фізичних копій у хмару – Disc to Digital, пише Insider Gaming.

Цей сервіс дозволяє користувачам безперешкодно використовувати всі переваги цифрових функцій Xbox, зберігаючи при цьому у своїй колекції фізичний компакт-диск.

Розчарування перших тестувальників

Компанія відкрила доступ до нової функції для учасників програми Xbox Insiders 31 серпня 2026 року. Проте під час тестування пильні користувачі Reddit та соціальної мережі X помітили неприємну особливість.

Коли гравці вставляють диски від компаній Ubisoft або Square Enix у дисковод консолі Xbox, система миттєво блокує процес. Замість запуску гри екран показує сповіщення про те, що цифрова ліцензія недоступна, а сам проєкт не бере участі у програмі цифрового ліцензування. Спільнота також активно обговорює чутки, що інші великі розробники також планують бойкотувати цю ініціативу.

Що це означає для майбутнього індустрії

Попри відсутність офіційних коментарів від Ubisoft та Square Enix, експерти вже обговорюють серйозні недоліки нової ініціативи. Головна проблема полягає в тому, що покупці не мають чіткого розуміння, які саме ігри підтримують нову технологію на момент придбання.

Проте аналітики заспокоюють аудиторію, адже у майбутньому організатори планують розширювати список сумісних проєктів, тому видавці цілком можуть змінити своє рішення згодом.