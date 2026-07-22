Повернення легенди та японські амбіції

Головною зіркою анонсу став проєкт Halo: Campaign Evolved. Це повноцінний ремейк першої частини культової саги, який перенесли на абсолютно новий ігровий рушій. Розробники з Halo Studios підготували не лише оновлену графіку, а й повноцінний кооперативний режим для 4 користувачів, а також кілька цілком нових місій-приквелів. Щоправда, любителям змагальних баталій доведеться зачекати або шукати альтернативи, оскільки мультиплеєр у цей комплект не входить. Ремейк з'явиться в бібліотеці вже 28 липня, пише TheGamer.

Ще одним гучним релізом стане Beast of Reincarnation від студії Game Freak, відомої за серією Pokémon. Попри те, що видавцем виступає не Microsoft, гру активно просували на січневій презентації Xbox Developer Direct. Вона поповнить каталог у день свого релізу – 4 серпня.

Жанрове розмаїття: від піратів до виживання

Окрім гучних блокбастерів, передплатники отримають доступ до цікавих інді-проєктів та перевірених часом хітів. Вже 21 липня стала доступною The Planet Crafter, а 22 липня до неї приєдналася Shift at Midnight. Шанувальникам похмурих екшенів варто звернути увагу на Hell is Us (23 липня), яка виходить у сервісі менш ніж за рік після свого офіційного релізу.

Для тих, хто любить будувати, Microsoft підготувала Corsair Cove. Це симулятор піратського міста, який виділяється серед конкурентів своїм вертикальним масштабом: гравці зводять будівлі прямо на стрімких скелях. Гра стане доступною для власників персональних комп'ютерів 31 липня.

Також 30 липня в бібліотеку додадуть Mistfall Hunter, а 4 серпня – класичний набір Heretic + Hexen для користувачів преміального рівня підписки.

Хто залишає бібліотеку

Разом із приємними новинами прийшли і менш радісні. Традиційно наприкінці місяця сервіс залишає частина ігор. 31 липня з Game Pass зникнуть вісім проєктів, серед яких є доволі відомі тайтли: Crusader Kings 3, Celeste та Mount & Blade 2: Bannerlord. Також підуть Back to the Dawn, My Friendly Neighborhood, Rain World, Sniper Elite Resistance та Whiskerwood. Користувачі мають ще трохи часу, щоб завершити проходження або придбати ці ігри зі знижкою.