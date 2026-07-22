Возвращение легенды и японские амбиции

Главной звездой анонса стал проект Halo: Campaign Evolved. Это полноценный римейк первой части культовой саги, перенесенный на совершенно новый игровой движок. Разработчики из Halo Studios подготовили не только обновленную графику, но и полноценный кооперативный режим для 4 игроков, а также несколько совершенно новых миссий-приквелов. Правда, любителям соревновательных сражений придется подождать или искать альтернативы, поскольку мультиплеер в этот набор не входит. Ремейк появится в библиотеке уже 28 июля, пишет TheGamer.

Еще одним громким релизом станет Beast of Reincarnation от студии Game Freak, известной по серии Pokémon. Несмотря на то, что издателем выступает не Microsoft, игру активно продвигали на январской презентации Xbox Developer Direct. Она пополнит каталог в день своего релиза – 4 августа.

Жанровое разнообразие: от пиратов до выживания

Помимо громких блокбастеров, подписчики получат доступ к интересным инди-проектам и проверенным временем хитам. Уже 21 июля стала доступна The Planet Crafter, а 22 июля к ней присоединилась Shift at Midnight. Любителям мрачных экшенов стоит обратить внимание на Hell is Us (23 июля), которая выходит в сервисе менее чем через год после своего официального релиза.

Для тех, кто любит строить, Microsoft подготовила Corsair Cove. Это симулятор пиратского города, который выделяется среди конкурентов своим вертикальным масштабом: игроки возводят здания прямо на отвесных скалах. Игра станет доступна для владельцев персональных компьютеров 31 июля.

Также 30 июля в библиотеку добавят Mistfall Hunter, а 4 августа – классический набор Heretic + Hexen для пользователей премиум-уровня подписки.

Кто покидает библиотеку

Вместе с приятными новостями пришли и менее радостные. Традиционно в конце месяца часть игр покидает сервис. 31 июля из Game Pass исчезнут восемь проектов, среди которых есть довольно известные игры: Crusader Kings 3, Celeste и Mount & Blade 2: Bannerlord. Также уйдут Back to the Dawn, My Friendly Neighborhood, Rain World, Sniper Elite Resistance и Whiskerwood. У пользователей еще есть немного времени, чтобы завершить прохождение или приобрести эти игры со скидкой.