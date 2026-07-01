Xbox хоче закрити легендарну студію та скасувати одну з найочікуваніших супергеройських ігор

У мережі з'явилася інформація про те, що Xbox розглядають ймовірність закриття відомої ігрової студії, яка зараз працює над анонсованою відеогрою про персонажа коміксів Marvel.

Протягом останніх кількох місяців Xbox лякає геймерів змінами, що відбуваються у компанії. Зокрема, мова про закриття численних студій та величезну хвилю звільнень, інформує 24 Канал.

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Arkane може піти у забуття?

Схоже, що цей "оптимізаційний" процес ще далекий від свого завершення і черговою його жертвою може стати небайдужа багатьом геймерам команда.

Видання The Verge повідомляє, що Xbox розглядає можливість закриття ще 5 студій, у числі яких опинилися розробники з легендарної Arkane.

Arkane відповідальні за створення таких успішних проєктів як Dishonored, Prey, Wolfenstein: Youngblood та Deathloop.

Улюбленці геймерів стали частиною "родини" Xbox у 2021 році, після придбання останніми Bethesda та ZeniMax Media.

Зараз Arkane займаються створенням відеогри за мотивами відомого коміксу про вампіра – Marvel's Blade.

Трейлер гри: дивіться відео

Отож, після останніх новин вихід гри опинився під загрозою.

Щоправда, ті ж джерела The Verge, зазначають, що Xbox може спробувати знайти покупців на Arkane, аби не бути тими хто закриє таких легендарних розробників.