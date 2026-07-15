Xbox передумала і видалила дві гри зі списку майбутніх релізів Game Pass

Microsoft несподівано змінила плани щодо наповнення підписки Game Pass. Культовий збірник Tony Hawk's Pro Skater 1+2, на який чекали фанати скейтбордингу, зник із переліку найближчих релізів без жодних пояснень з боку компанії.

Тихе редагування та відсутність відповідей

Минулого тижня офіційний блог Xbox Wire підтвердив нову партію ігор, де ремастери перших двох частин Tony Hawk's Pro Skater мали з'явитися 21 липня 2026 року для підписників Game Pass Ultimate, Game Pass Premium та версії для персональних комп'ютерів. Проте тепер публікацію оновили, просто викресливши обидві гри з переліку. Про це пише видання Video Games Chronicle.

Ми видалили Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 зі списку ігор, що незабаром з'являться в Game Pass,

– прокоментували представники Xbox у примітці редактора до офіційного допису.

Наразі розробники не надали жодних пояснень, чому гру Activision прибрали з розкладу релізів Game Pass саме зараз. Це виглядає особливо дивно, адже Microsoft завершила придбання Activision у 2023 році, тому корпорація повністю володіє інтелектуальною власністю на серію і теоретично може випускати ці ігри в сервісі за власним бажанням.

Що залишилося в липневому списку?

Попри зникнення скейтбордистського симулятора, інші анонсовані раніше проєкти залишаються в силі. Гравці все ще очікують на вихід повної версії Palworld 1.0, а також на реліз гри Ascend to Zero, яка з'явиться в сервісі в день своєї прем'єри. Крім того, бібліотеку Game Pass Premium має поповнити Gears of War: Reloaded.

Чому саме Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 стала єдиною грою, яку вирішили відкласти або зовсім скасувати для підписки, залишається загадкою для спільноти. Експерти припускають, що це може бути пов'язано з технічними нюансами або ліцензійними угодами, які часто супроводжують старі ігри цієї серії.