Втрата творчого фундаменту студії

Крістіане Майстер приєдналася до команди Bethesda ще на етапі розробки The Elder Scrolls 3: Morrowind. Протягом майже трьох десятиліть вона була ключовою фігурою у формуванні вигляду світів, які полюбили мільйони гравців. Її портфоліо включає такі монументальні проєкти, як Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 та Fallout 76. Про це пише видання GamesRadar.

Я відповідала за дизайн, створення та керування художніми активами персонажів у всіх проєктах The Elder Scrolls, починаючи з Morrowind і закінчуючи нашою останньою назвою Skyrim,

– прокоментувала свій професійний шлях Крістіане Майстер у профілі LinkedIn.

Особливе місце в її кар'єрі посідає робота над Skyrim. Саме Майстер повністю переосмислила зовнішній вигляд каджитів та аргоніан, зробивши їх більш деталізованими та унікальними, а також створила моделі коней для цієї гри.

Її звільнення стало частиною безпрецедентної хвилі скорочень у Microsoft, де роботу втратили 1600 співробітників Xbox відразу, а загальна кількість скорочених позицій має сягнути 3200 до кінця 2027 фіскального року.

Цинізм корпоративної стратегії та реакція спільноти

Ситуація виглядає особливо тривожною, адже разом із Майстер компанія звільнила й інших незамінних фахівців. Серед них – Кевін ЛаШапель, який пропрацював у Microsoft 37 років і очолював програму зворотної сумісності Xbox. Профспілки вже б'ють на сполох, заявляючи, що корпорація знищує інтелектуальний капітал заради миттєвого зростання прибутків.

Ми втратили десятки програмістів, художників, дизайнерів і тестерів,

– заявила профспілка працівників Fallout та Elder Scrolls, додавши, що скорочення чомусь зовсім не зачепили "14 рівнів менеджменту" всередині Microsoft.

Експерти зазначають, що звільнення такого рівня ставлять під сумнів якість майбутніх проєктів. Хоча керівництво Xbox стверджує, що Bethesda має зосередитися на своїх найсильніших франшизах, компанія одночасно позбувається людей, які створили візуальний код цих ігор. Таке рішення не лише деморалізує залишки команди, а й стирає десятиліття досвіду, який неможливо швидко замінити новими кадрами.