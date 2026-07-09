Потеря творческого фундамента студии

Кристиане Майстер присоединилась к команде Bethesda еще на этапе разработки The Elder Scrolls 3: Morrowind. На протяжении почти трех десятилетий она была ключевой фигурой в формировании облика миров, полюбившихся миллионам игроков. Ее портфолио включает такие грандиозные проекты, как Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 и Fallout 76. Об этом пишет издание GamesRadar.

Я отвечала за дизайн, создание и управление художественными ресурсами персонажей во всех проектах The Elder Scrolls, начиная с Morrowind и заканчивая нашей последней игрой Skyrim,

– прокомментировала свой профессиональный путь Кристиане Майстер в профиле LinkedIn.

Особое место в ее карьере занимает работа над Skyrim. Именно Майстер полностью переосмыслила внешний вид каджитов и аргониан, сделав их более детализированными и уникальными, а также создала модели лошадей для этой игры.

Ее увольнение стало частью беспрецедентной волны сокращений в Microsoft, где работу потеряли 1600 сотрудников Xbox сразу, а общее количество сокращенных должностей должно достичь 3200 к концу 2027 финансового года.

Цинизм корпоративной стратегии и реакция сообщества

Ситуация выглядит особенно тревожной, ведь вместе с Майстер компанией были уволены и другие незаменимые специалисты. Среди них – Кевин ЛаШапель, проработавший в Microsoft 37 лет и возглавлявший программу обратной совместимости Xbox. Профсоюзы уже бьют тревогу, заявляя, что корпорация уничтожает интеллектуальный капитал ради мгновенного роста прибыли.

Мы потеряли десятки программистов, художников, дизайнеров и тестеров,

– заявила профсоюзная организация сотрудников Fallout и Elder Scrolls, добавив, что сокращения почему-то совершенно не коснулись "14 уровней менеджмента" внутри Microsoft.

Эксперты отмечают, что увольнения такого уровня ставят под сомнение качество будущих проектов. Хотя руководство Xbox утверждает, что Bethesda должна сосредоточиться на своих сильнейших франшизах, компания одновременно избавляется от людей, создавших визуальный облик этих игр. Такое решение не только деморализует оставшуюся часть команды, но и стирает десятилетия опыта, который невозможно быстро заменить новыми кадрами.