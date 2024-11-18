Відеоігри справді здатні змінювати життя і не вперше геймери отримують роботу мрії внаслідок свого захоплення віртуальними розвагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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"Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь робив"
Користувач порталу Reddit під ніком Bulk-Detonator завітав на сабредіт, присвячений кооперативній грі Deep Rock Galactic, та розповів там свою дивовижну історію
Проєкт від Ghost Ship Games пропонує геймерам спробувати роль космічних дворфів-шахтарів, які у пошуках наживи досліджують величезні печери, сповнені як коштовних ресурсів, так і небезпечних чудовиськ.
Трейлер Deep Rock Galactic – дивіться відео
Як розповів Bulk-Detonator, три роки тому він був у "найгіршому стані", а грошей від безперспективної роботи ледь вистачало аби забезпечити базові потреби його родини.
Одначе потім геймер зацікавився грою Deep Rock Galactic, яка буквально "врятувала його життя".
Я знайшов цю кумедну маленьку гру про дворфів та неймовірну спільноту навколо неї. Кілька місяців потому я побачив список вакансій, де шукали спеціалістів з буріння каміння/вибухових робіт. "Ха, було б смішно займатися штуками з гри у реальному житті?",
– саме так подумав Bulk-Detonator та влаштувався на нову роботу.
Зараз геймер стверджує, що він у найкращій фізичній формі у житті, а окрім того справді насолоджується новою професією, коштами які вона приносить та самим собою.
Bulk-Detonator виразив нескінченну вдячність усім причетним до розробки Deep Rock Galactic та пообіцяв підняти келих пива за кожного "прекрасного дворфа", вочевидь маючи на увазі фанатів популярної забавки.