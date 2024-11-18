Видеоигры действительно способны менять жизнь и не впервые геймеры получают работу мечты в результате своего увлечения виртуальными развлечениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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"Это было лучшее решение, которое я когда-либо делал"

Пользователь портала Reddit под ником Bulk-Detonator посетил сабредит, посвященный кооперативной игре Deep Rock Galactic, и рассказал там свою удивительную историю

Проект от Ghost Ship Games предлагает геймерам попробовать роль космических дворфов-шахтеров, которые в поисках наживы исследуют огромные пещеры, полные как ценных ресурсов, так и опасных чудовищ.

Трейлер Deep Rock Galactic – смотрите видео

Как рассказал Bulk-Detonator, три года назад он был в "худшем состоянии", а денег от бесперспективной работы едва хватало, чтобы обеспечить базовые потребности его семьи.

Однако потом геймер заинтересовался игрой Deep Rock Galactic, которая буквально "спасла его жизнь".

Я нашел эту забавную маленькую игру о дворфах и невероятное сообщество вокруг нее. Несколько месяцев спустя я увидел список вакансий, где искали специалистов по бурению камней/взрывных работах. "Ха, было бы смешно заниматься штуками из игры в реальной жизни?",

– именно так подумал Bulk-Detonator и устроился на новую работу.

Сейчас геймер утверждает, что он в лучшей физической форме в жизни, а кроме того действительно наслаждается новой профессией, деньгами которые она приносит и самим собой.

Bulk-Detonator выразил бесконечную благодарность всем причастным к разработке Deep Rock Galactic и пообещал поднять бокал пива за каждого "прекрасного дворфа", очевидно имея в виду фанатов популярной игрушки.