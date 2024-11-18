Відеогра Deep Rock Galactic кардинально змінила життя геймера – він знайшов роботу своєї мрії
Шанувальник вибухової Deep Rock Galactic стверджує, що саме ця гра врятувала його життя, адже допомогла змінити нудну та низькооплачувану роботу на вельми цікаву спеціалізацію.
Відеоігри справді здатні змінювати життя і не вперше геймери отримують роботу мрії внаслідок свого захоплення віртуальними розвагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
До теми Фанат Football Manager став частиною історичного досягнення справжньої футбольної команди
"Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь робив"
Користувач порталу Reddit під ніком Bulk-Detonator завітав на сабредіт, присвячений кооперативній грі Deep Rock Galactic, та розповів там свою дивовижну історію
Проєкт від Ghost Ship Games пропонує геймерам спробувати роль космічних дворфів-шахтарів, які у пошуках наживи досліджують величезні печери, сповнені як коштовних ресурсів, так і небезпечних чудовиськ.
Трейлер Deep Rock Galactic – дивіться відео
Як розповів Bulk-Detonator, три роки тому він був у "найгіршому стані", а грошей від безперспективної роботи ледь вистачало аби забезпечити базові потреби його родини.
Одначе потім геймер зацікавився грою Deep Rock Galactic, яка буквально "врятувала його життя".
Я знайшов цю кумедну маленьку гру про дворфів та неймовірну спільноту навколо неї. Кілька місяців потому я побачив список вакансій, де шукали спеціалістів з буріння каміння/вибухових робіт. "Ха, було б смішно займатися штуками з гри у реальному житті?",
– саме так подумав Bulk-Detonator та влаштувався на нову роботу.
Зараз геймер стверджує, що він у найкращій фізичній формі у житті, а окрім того справді насолоджується новою професією, коштами які вона приносить та самим собою.
Bulk-Detonator виразив нескінченну вдячність усім причетним до розробки Deep Rock Galactic та пообіцяв підняти келих пива за кожного "прекрасного дворфа", вочевидь маючи на увазі фанатів популярної забавки.