Розробники Forza Horizon 6 поставили гравцям незвичне обмеження – фанати здивовані

Вдалий реліз Forza Horizon 6 здивував геймерів цікавим нововведенням, яке віддає шанину японській культурі, забороняючи гравцям робити те, до чого вони так звикли.

Дочасний доступ розкрив цікаву деталь нової частини відомої франшизи перегонів, інформує 24 Канал.

Як критики та геймери зустріли Forza Horizon 6?

Щасливі власники преміального видання Forza Horizon 6 вже досліджують віртуальну Японію, вдосталь катаючись її мальовничими дорогами.

Критики залишилися в захваті від проєкту, що підкріплює шалена оцінка на metacritic: 92/100 (версія для Xbox).

Технічно, Forza Horizon 6 не пропустила жодного моменту і працює як титан. Естетично це найкрасивіша гра з найкращим звуком, яку Playground створив на сьогоднішній день, дія якої відбувається на найчудовішій карті, яку коли-небудь створювала компанія,

– розсипався в похвалах журналіст IGN Люк Рейлі.

Простіше кажучи, Forza Horizon 6 – це гоночна гра, на яку фанати чекали роками. З усіх чудових місць, куди нас завела ця серія, Японія завжди була частим запитом у соціальних мережах, і тепер це бажання здійснилося,

– резюмував Роб Лін для GAMINGbible.

Дещо менш захопленими поки що є гравці.

Річ у тому, що в гри виявили деякі технічні проблеми. Проблеми із запуском, відсутність стабільної продуктивності, раптові вильоти та помилки на Steam Deck, зумовили те, що рейтинг оглядів гри на платфорі Steam перебуває лише на відмітці у "переважно схвальні" та лише 72% з усіх рецензій є позитивними.

Втім, ні в кого немає сумнівів, що з часом Playground Games виправлять усі недоліки, хоча вони й дещо псують враження від релізу.

Коли відбудеться "повний" реліз гри?

Хоча насправді "повний" вихід гри ще й не відбувся.

Попри шалений онлайн, який за даними SteamDB, лише на платформі Valve склав на піку 172 093 користувачі, власники стандартного видання гри зможуть зайти у неї лише 19 березня.

Можливо, якраз до того часу розробники й випустять якийсь "фікс" нагальних проблем.

Яке нове правило розробників викликало подив гравців Forza Horizon 6?

У інтерв'ю виданню The Japan Times дизайн-директор Playground Торбен Еллерт розповів як розробники вирішили вшанувати японську культуру в грі, заборонивши геймерам руйнувати духовні святилища та дерева сакури.

Всі попередні частини серії дозволяли зносити на своєму шляху дерева, ніби гравці їдуть за кермом бульдозера, одначе у Forza Horizon 6 сакура при зіткненні лише ніжно осипле автомобіль своїми пелюстками.

Майже всі дерева в грі можна збити, щоб пересування по карті світу було водночас цікавим і корисним (ви можете заробляти очки досвіду за руйнування об'єктів – 24 Канал). Кілька видів дерев не є такими – наприклад, цвітучі сакури – тому що вони є знаковим елементом японської культури,

– пояснив розробник.

Отож, цими деревами у грі краще милуватися, а не намагатися їх зруйнувати.