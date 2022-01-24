Як у "Гаррі Поттері": чітери з Call of Duty: Warzone навчилися літати на автомобілях

Шанувальники Call of Duty: Warzone стикнулися з досить нестандартним варіантом чітерства. Річ у тім, що деякі недобросовісні геймери навчилися літати на автомобілях у цій грі.

У вересні ми розповідали про чітерів з відеогри Call of Duty: Warzone, які активно використовували стандартні мотоцикли. Щоправда, не для звичайної їзди, а для справжніх польотів.

Детальніше Вийшли на новий рівень: чітери навчилися літати на мотоциклах у Call of Duty: Warzone

Щось схоже сталося й цього разу, щоправда, вже за інших умов. Річ у тім, що в грі Call of Duty: Warzone з'явилася нова мапа, а також античіт, який отримав назву "Ricochet". Останній розробники дуже хвалили, щоправда, впоратися з такими чітерами він чомусь не зміг.

Найцікавіше в цій ситуації те, що тепер подібні геймери використовують для своїх польотів не лише мотоцикли, а й інші транспорті засоби. Наприклад, місцеві всюдиходи, позашляховики, квадроцикли та навіть вантажівки. Додамо, що точний принцип роботи таких чітів поки детально не описаний.

Варто відзначити, що такий вид чітерства зараз досить розповсюджений, а геймери вже навіть жартують про мету "Гаррі Поттера". Саме тому ми вирішили зібрати в одному матеріалі найпопулярніші відео на цю тему.

Не "Гаррі Поттер", а Call of Duty: Warzone

Майже дістав

Навіть сховатися важко

Смерть з небес

Недосвідчений льотчик

Коли навіть з чітами погано виходить

Досвідчені чітери

Наостанок варто відзначити, що розробники Call of Duty: Warzone поки ніяк не коментували ситуацію з цими чітерами. А тому зараз важко сказати, коли подібні гравці перестануть використовувати наземні транспортні засоби не за призначенням.