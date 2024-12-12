Google представив ШІ-помічника, який допомагатиме геймерам проходити ігри

Google представила революційну функцію своєї нової AI-платформи Gemini 2.0 – AI-агента, який може допомагати геймерам порадами та оптимальними стратегіями в режимі реального часу. Агенти спостерігають за діями гравця на екрані, аналізують їх і надають підказки безпосередньо під час ігрового процесу.

За словами генерального директора Google DeepMind Деміса Хассабіса та технічного директора Корая Кавукчуоглу, ці ШІ-агенти "роблять висновки про гру виключно на основі дій на екрані та пропонують рішення в режимі реального часу", повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Google.

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Система також може використовувати величезну базу знань Google, щоб надавати більш поглиблені підказки. Хоча технологія перебуває на ранній стадії розробки, вона вже тестується в таких популярних мобільних іграх, як Clash of Clans і Hay Day від Supercell.

Однак, ще належить з'ясувати, наскільки ефективними будуть ці агенти на практиці і чи будуть вони корисними для гравців.

Можливості помічника Google – дивіться відео:

Мультимодальні можливості Gemini 2.0

Можливості Gemini 2.0 виходять далеко за межі ігор. Компанія представила "Gemini 2.0 Flash" – набір мультимодальних функцій, що дозволяє розробникам створювати системи штучного інтелекту, які можуть обробляти та генерувати текст, зображення та текстово-мовний контент кількома мовами.

Ці інструменти, доступні через API Google в Google AI Studio і Vertex AI, вже тестуються першими партнерами, а більш широка доступність очікується в січні.

ШІ, який створює ігри

Google також працює над Genie 2, проєктом, який створює віртуальні ігрові світи з одного зображення. Хоча ці світи залишаються стабільними лише близько хвилини, потенціал цієї технології вважається величезним.

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За допомогою Gemini 2.0 Google прагне переосмислити можливості ШІ-агентів – від допомоги в іграх і підтримки браузерів до робототехніки та помічників на пристроях. Довгострокове бачення компанії полягає в тому, щоб розгорнути цю технологію в усій екосистемі своїх продуктів.