Однією з головних подій церемонії The Game Awards 2024 стане довгоочікуваний геймплейний трейлер Borderlands 4 розробником якої є Gearbox Software, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті В які ігри на PlayStation 5 можна буде пограти у 2025 році: Sony показала трейлер з релізами

Глава студії Ренді Пітчфорд у своєму особистому мікроблозі пообіцяв показати не лише ігрові сцени, а й оригінальний кінематографічний відеоряд. За словами Пітчфорда, цей кінематографічний ролик з'єднує історію між Borderlands 3 та Borderlands 4, забезпечуючи контекст для майбутньої пригоди.

Mafia: The Old Country

Ще одним важливим анонсом на заході стане Mafia: The Old Country, приквел культової серії ігор про мафію. Дія гри розгортається на Сицилії 1900-х років і занурює гравців у часи зародження організованої злочинності, пропонуючи їм зазирнути у витоки злочинного світу.

Очікується, що це доповнення до франшизи Mafia забезпечить свіжий погляд на культову історію та атмосферний світ серії.

Зверніть увагу! Mafia: The Old Country матиме текстову українську локалізацію одразу на релізі.

Dying Light: The Beast

Шанувальники зомбі-горрору також дізнаються нові подробиці про Dying Light: The Beast, спін-оффу, який з'явився на основі ще не випущеного другого доповнення для Dying Light 2 Stay Human.

Однією з ключових таємниць, які будуть розкриті під час релізу, є передісторія Кайла Крейна, знайомого нам з оригінальної гри Dying Light. Сюжетна лінія має на меті пролити світло на його долю та роль у новій частині серії.

Дати виходу та платформи

Всі три гри – Borderlands 4, Mafia: The Old Country і Dying Light: The Beast – розробляються для PC, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Очікується, що Borderlands 4 та Mafia: The Old Country вийдуть у 2025 році, тоді як офіційна дата релізу Dying Light: The Beast ще не оголошена.

Дивіться також Cyberpunk 2077 отримав оновлення: ширша кастомізації транспорту, деталі Ві та змінений фотомод

Коли дивитися церемонію нагородження The Game Awards 2024

Трансляція The Game Awards 2024 розпочнеться 13 грудня о 2:30 ночі за київським часом. На церемонії буде представлено 29 основних номінацій, які відзначать найкращі ігри, розробників та творчі досягнення року.

Крім того, на офіційному сайті премії вже триває фінальний етап голосування в категорії "Голос гравців", що дозволяє геймерам з усього світу взяти участь у виборі найкращої гри року.