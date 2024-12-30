В дусі Alien Isolation та Prey: геймплейне демо Deepest Fear отримало неоднозначну реакцію

Студія Variable State Studios представила демоверсію геймплею свого майбутнього науково-фантастичного горрор шутера Deepest Fear під час грудневої виставки PC Gaming Show 2024. У той час як деякі гравці похвалили атмосферний дизайн гри та фізику води, інші розкритикували механіку геймплея.

Deepest Fear розповість історією доктора Денні Керрол, яка заглиблюється в таємничу глибоководну станцію, що приховує загадки, які загрожують майбутньому людства. Гра поєднує особисту драму з елементами жахів, але її демо-версія викликала неоднозначну реакцію ігрової спільноти, повідомляє 24 Канал.

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Позитивні відгуки акцентують на захоплюючих візуальних ефектах та ретро-футуристичній естетиці оточення. Причому гравців особливо вразила реалістична фізика води. Низка геймерів також наголосили на схожості гри з культовими Alien: Isolation та Prey.

Втім, критика була не менш гучною. Деякі гравці вважали, що індикатори здоров'я над головами ворогів погано підходить для горрору, а інші відзначали проблеми зі звуком і описували бої як репетативні й нудні.

Геймплейне демо Deepest Fear – дивіться відео:

Попри ці занепокоєння, багато хто погодився, що Deepest Fear є багатообіцяючою, але потребує значного доопрацювання перед релізом.

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Гра вийде на ПК через Steam, хоча розробники ще не оголосили дату релізу. Гравці з нетерпінням чекають, як Variable State Studios відреагує на відгуки в найближчі місяці.