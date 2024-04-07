У мережу потрапили кадри скасованої відеогри про Бетмена за трилогією Крістофера Нолана

У мережі з'явилося чимало матеріалів зі скасованого проєкту студії Monolith Productions, який розповідав би про пригоди Бетмена в одному всесвіті з відомими фільмами Крістофера Нолана.

Трилогія Нолана багато ким досі вважається найкращими фільмами про Бетмена і, виявляється, світ міг отримати ще й відеогру в такому ж стилі.

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Monolith Productions – студія під крилом Warner Bros. Games, довгий час працювала над власною грою про Бетмена у так званому "ноланверсі". Щоправда, в один момент розробку довелось припинити, а усі напрацювання стали основою для хітової Middle-Earth: Shadow of Mordor.

Нещодавно у мережі з'явилося чимало записів ігрового процесу та скриншотів зі скасованого проєкту. За їх появою стоїть користувач X (колишній твітер) відомий під ніком Back2Life, хоча залишається невідомим як саме йому вдалося їх дістати.

На оприлюднених кадрах з проєкту під кодовою назвою Apollo показано, як Бетмен оглядає похмурі пейзажі Готема та планує донизу з високої будівлі прямо на місце злочину.

Геймплей скасованої гри про Бетмена – дивитися відео

Хоча усі матеріали, що з'явилися в мережі є новими, це не перші подробиці про скасовану гру.

Зокрема, завдяки розслідуванню, проведеному Ліамом Робертсоном з DidYouKnowGaming кілька років тому, стало відомо, що процес розробки тривав близько 18 місяців, перш ніж гра врешті була закрита, а ще те, що вона планувалася як проєкт з відкритим світом.

Однак найважливішим шматочком інформації було те, що саме для цього Бетмена у Monolith розробили свою дивовижну систему Nemesis, яка потому й принесла успіх Shadow of Mordor.

Що таке Nemesis? Система, що випадковим чином генерує унікальних ворогів для гравця, які протистоять йому протягом довгого часу, стаючи сильнішими після кожної програної битви.

Згідно з розслідуванням Робертсона, гру врешті-решт було скасовано, оскільки вона такі й не отримала підтримки Крістофера Нолана.

WB Games чітко дали зрозуміти Monolith, що ті не можуть продовжувати розробку без його згоди, оскільки проєкт не лише був натхненний всесвітом його кінотрилогії, але і його події відбувалися саме в ньому.

Цікаво, що іменитий режисер нібито не те щоб не вподобав проєкт, а просто через свою зайнятість не зміг приділити уваги розробникам та вважав це несуттєвим.

Це величезна втрата для ігрової індустрії, адже як би нам не подобався Бетмен від Rocksteady, гра в сетингу фільмів Нолана та ще й з відкритим світом і системою Nemesis мала всі шанси стати однією з найкращих супергеройських відеоігор в історії.