FromSoftware здобули собі вічну славу в ігровій індустрії завдяки численним успішним "соулзлайкам" – проєктам жанру, який виник на основі їх першої надуспішної гри.

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Перший Dark Souls вже отримував ремастер кілька років тому, але для певної когорти шанувальників і навіть критиків, оновлена версія не зовсім виправдала очікування.

Деякі фанати гри, схоже, вирішили створити власний ремейк та поділилися роликом з результатами роботи.

Відео, викладене на ютуб-каналі SilasCG демонструє локацію Anor Lando, яка стала ще кращою за допомогою високоякісних технологій освітлення, доступних в UE 5.

Неймовірний світ Dark Souls в UE 5: відео

В описі ентузіаст зазначив, що він та його друзі додали деякі елементи, але у більшості все ж суворо дотримувалися оригіналу 2011 року.

Завдяки зусиллям шанувальників Dark Souls, знані місцини Анор Ландо, від грандіозних шпилів до приголомшливих статуй у кімнаті боса Орнштейна та Смоуга, отримали нове життя у рушії Unreal Engine 5.