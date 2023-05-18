FromSoftware снискали себе вечную славу в игровой индустрии благодаря многочисленным успешным "соулзлайкам" – проектам жанра, возникшим на основе их первой сверхуспешной игры.

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Первый Dark Souls уже получал ремастер несколько лет назад, но для определенной когорты поклонников и даже критиков обновленная версия не совсем оправдала ожидания.

Некоторые фанаты игры, похоже, решили создать свой ремейк и поделились роликом с результатами работы.

Видео, выложенное на ютуб-канале SilasCG демонстрирует локацию Anor Lando, которая стала еще лучше с помощью высококачественных технологий освещения, доступных в UE 5.

Невероятный мир Dark Souls в UE 5: видео

В описании энтузиаст отметил, что он и его друзья добавили некоторые элементы, но в большинстве все же строго придерживались оригинала 2011 года.

Благодаря усилиям поклонников Dark Souls, известные места Анор Ландо, от грандиозных шпилей до потрясающих статуй в комнате босса Орнштейна и Смоуга, обрели новую жизнь в движке Unreal Engine 5.