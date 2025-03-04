Геймер знайшов кумедну причину технічних проблем Monster Hunter Wilds

Гравець хітової Monster Hunter Wilds на ПК поділився у мережі кумедною знахідкою, яка вказує на те, що проста помилка розробників може бути причиною технічних проблем гри.

Попри крутий старт з огляду на кількість геймерів, що придбали Monster Hunter Wilds у Steam, гра має рейтинг рецензій "змішані", а гравці скаржаться на низьку продуктивність та технічні проблеми, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Простий хибодрук міг викликати проблеми

Одну з можливих причин виявив користувач платформи Valve під ніком BeepBoop.

В одному з обговорень гри, він повідомив, що виявив у файлі "config.ini" гри маленьку "друкарську помилку". Замість слова "resolution" (розширення, – ред.) у файлі виявилося слово "resoltuion".

Геймер стверджує, що виправлення цієї помилки вручну підвищило продуктивність Monster Hunter Wilds.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Звучить доволі дико, але інші геймери взяли приклад з BeepBoop та потому теж заявили, що гра стала працювати краще.

Один з них навіть сказав, що виправлення слова у файлі призвело до збільшення показника FPS на цілих 20 пунктів.

До виправлення я ніколи не бачив 3-значного FPS, тепер у мене 110, і досить стабільно,

– написав гравець.

Достеменно невідомо чи це свого роду "ефект плацебо" чи ж Capcom справді пропустили таку чудернацьку помилку, яка впливає на продуктивність гри.

Так чи інакше, можете випробувати метод самотужки та оцінити зміни на власні очі.