Модифікація для Hogwarts Legacy дозволила гравцям осідлати дракона: дивовижне відео

Шанувальник Hogwarts Legacy створив напрочуд захопливу модифікацію, яка дозволяє гравцям стати вершниками драконів та розсікати повітряний простір магічного світу з неабияким пафосом. Видовищне відео – у матеріалі.

Популярність Hogwarts Legacy поступово йде на спад, однак якщо щось і може знову запалити інтерес до гри в серцях геймерів, то це цікаві модифікації.

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Одним з таких випадків виявився мод під назвою DragonOgryff, який додає в гру можливість польоту на справжньому драконі.

Новим улюбленцем гравця завдяки йому стає добре відомий фанатам фільмів про Гаррі Поттера угорський дракон Horntail (рогохвіст).

Хоч віртуальний дракон і менший за свого кінематографічного побратима, його політ територіями навколо Гоґвортсу та Гоґсміду все ще є дивовижним видовищем.

Політ на драконі в Hogwarts Legacy: дивитися відео

Завдяки модифікації дракон працює точнісінько так само, як Тестрал чи Гіпогриф – інші варіанти магічних тварин, яких можна використовувати для подорожей у грі.

Хоча більшість геймерів все ж користуються мітлами, такий політ точно вартий того аби спробувати його власноруч, адже мод виглядає напрочуд якісно та має гарну деталізацію дракона й анімацій польоту.

Щоправда, доступний він, ясним чином, лише користувачам ПК, а завантажити його можна безкоштовно на платформі NexusMods.