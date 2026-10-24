Геймери роками сиділи неправильно – науковці з'ясували, як зміна постави впливає на вашу гру

Як правильно сидіти кіберспортсмену – японські вчені дали відповідь / magnific.com
Японські науковці провели серію експериментів і довели, що певне положення тіла за робочим столом здатне суттєво підвищити швидкість реакції та влучність у відеоіграх.
Науковці з Університету Цукуба залучили 25 молодих чоловіків-геймерів віком від 18 до 35 років для вивчення впливу постави на когнітивні здібності та результати у симуляторі футболу eFootball 2022, повідомляє Tech Xplore.
Експеримент у віртуальному футболі: як робили дослідження
Учасники грали до 3 годин поспіль у різних положеннях тіла: стоячи за столом із регульованою висотою, а також сидячи у спеціальному кріслі з можливістю нахилу сидіння та спинки.
Протягом перших 15-60 хвилин гра стоячи демонструвала вражаючі результати: у геймерів зростав рівень бадьорості, покращувалася концентрація уваги та суттєво зростала влучність ударів по воротах суперника.
Попри першочерговий успіх, позитивний ефект тривав недовго. Вже після 60 хвилин безперервної гри стоячи у гравців наростала когнітивна втома, а швидкість прийняття рішень почала знижуватися.
Більше того, 50% учасників змушені були достроково припинити експеримент через сильний біль у ногах і загальне виснаження. Середня тривалість гри стоячи склала 141,7 хвилини.
Зручнішою альтернативною виснажливому стоянню виявився нахил тулуба уперед на 10 градусів.
Положення з нахилом уперед відтворювало переваги гри стоячи: протягом перших 15-30 хвилин гравці показували високу бадьорість, здійснювали більше ударів і точних передач, а також краще ігнорували відволікаючі подразники.
Деталі досліду / Фото sciencedirect.com
Водночас через 3 години безперервної гри у позі з нахилом уперед точність виконання когнітивних тестів знизилася. Натомість відкидання назад на початку гри дещо уповільнювало швидкість реакції, але забезпечувало стабільну точність і високу когнітивну витривалість протягом усіх 3 годин без жодних симптомів виснаження.
Цікаво, що самі геймери давно помітили подібну закономірність та навіть кепкували з цього за допомогою мемів.
Фото з відкритих джерел
Якщо підсумувати все, то результати дослідження показують, що не існує однієї ідеальної постави на весь час гри.
Для відповідальних відрізків матчу найкраще підходить гра стоячи або сидіння з нахилом уперед. Якщо ж попереду багатогодинна ігрова сесія, краще переключитися у розслаблене положення з нахилом назад, щоб зберегти точність і уникнути помилок через втому.
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