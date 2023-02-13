Шалений успіх Hogwarts Legacy дещо затьмарюють проблеми з продуктивністю, що виникають у користувачів ПК. Однак на поміч в цій ситуації прийшли старі добрі "танці з бубном", адже геймери знайшли спосіб покращити роботу гри всього лише у кілька кроків.
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Користувач Reddit під ніком FriedBongWater поділився достатньо простим методом покращення роботи гри, який не займе у вас багато часу та не потребує просунутих навичок користування комп'ютером.
Першим кроком є налаштування графічного процесора ПК, а конкретно необхідно увімкнути функцію "планування апаратного прискорення GPU".
Для цього слід зайти у розділ "Налаштування", перейти на вкладку "Дисплей" та відшукати меню "Настройки графіки".
Планування апаратного прискорення GPU повинно бути увімкнено
Другий крок трішки складніший, адже у ньому геймерам потрібен доступ до файлу "Engine.ini", що знаходиться за наступним шляхом: "ваш диск з Windows\Користувачі\ім'я вашого користувача\AppData\Local\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor".
Про всяк випадок зробіть копію файлу "Engine.ini" на робочий стіл, а потім відкрийте оригінал будь-яким текстовим редактором, підійде навіть "Блокнот".
Прогортайте сторінку до кінця та вставте там наступні рядки:
Останній, третій крок підійде лише для користувачів відеокарт Nvidia.
Необхідно зайти у NVIDIA Control Panel, пройти в меню глобальних налаштувань 3D та встановити розмір кешу шейдерів у 10 ГБ.
Встановлення розміру кешу шейдерів
Після виконання цих кроків та перезавантаження ПК, ви повинні побачити помітне покращення продуктивності гри. Принаймні цей метод допоміг чималій кількості геймерів з Reddit та нашій редакції.