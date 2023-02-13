Шалений успіх Hogwarts Legacy дещо затьмарюють проблеми з продуктивністю, що виникають у користувачів ПК. Однак на поміч в цій ситуації прийшли старі добрі "танці з бубном", адже геймери знайшли спосіб покращити роботу гри всього лише у кілька кроків.

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Користувач Reddit під ніком FriedBongWater поділився достатньо простим методом покращення роботи гри, який не займе у вас багато часу та не потребує просунутих навичок користування комп'ютером.

Першим кроком є налаштування графічного процесора ПК, а конкретно необхідно увімкнути функцію "планування апаратного прискорення GPU".

Для цього слід зайти у розділ "Налаштування", перейти на вкладку "Дисплей" та відшукати меню "Настройки графіки".

Планування апаратного прискорення GPU повинно бути увімкнено

Другий крок трішки складніший, адже у ньому геймерам потрібен доступ до файлу "Engine.ini", що знаходиться за наступним шляхом: "ваш диск з Windows\Користувачі\ім'я вашого користувача\AppData\Local\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor".

Зауважте, за замовчуванням тека "AppData" є прихованою, тож вам доведеться з'ясувати як зробити її видимою.

Про всяк випадок зробіть копію файлу "Engine.ini" на робочий стіл, а потім відкрийте оригінал будь-яким текстовим редактором, підійде навіть "Блокнот".

Прогортайте сторінку до кінця та вставте там наступні рядки:

[SystemSettings]

r.bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=True

r.GTSyncType=1r.OneFrameThreadLag=1

r.FinishCurrentFrame=0

r.TextureStreaming=1

r.Streaming.PoolSize= x (якщо у вас відеокарта з обсягом пам'яті 6 гігабайтів, то замість х пишемо 2048; для 8 гігабайтів – 3072; для 12+ гігабайтів – 4096)

r.Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=1​ [ConsoleVariables]

AllowAsyncRenderThreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesDuringGamethreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesEditor=1

Останній, третій крок підійде лише для користувачів відеокарт Nvidia.

Необхідно зайти у NVIDIA Control Panel, пройти в меню глобальних налаштувань 3D та встановити розмір кешу шейдерів у 10 ГБ.

Встановлення розміру кешу шейдерів

Після виконання цих кроків та перезавантаження ПК, ви повинні побачити помітне покращення продуктивності гри. Принаймні цей метод допоміг чималій кількості геймерів з Reddit та нашій редакції.