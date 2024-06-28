Зробіть це, якщо складність Elden Ring: Shadow of the Erdtree видається вам занадто високою

Доповнення для Elden Ring виявилося дещо складнішим, ніж основна гра. Гравці вже залишили багато скарг через це й навіть обвалили рейтинг гри у Steam. Однак справа не в тому, що розробники вирішили просто зробити ворогів сильнішими, ослабивши при цьому головного героя. Виявляється, є дещо, що більшість гравців пропускають, і тому не можуть битися достатньо ефективно. То що ж треба робити?

Що робити, якщо складність завелика

Перш за все, почніть збирати фрагменти Scadutree. Це новий предмет, який був доданий у Shadow of the Erdtree і якого не було в оригінальній грі. Іноді вони лежать у всіх на виду, наприклад, біля статуй чи на землі, а іноді можуть випадати з ворогів, яких ви убиваєте, тож не ігноруйте можливі сутички.

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Загалом у грі можна знайти 50 фрагментів Scadutree, які є додатковим витратним матеріалом, який можна використовувати для одночасного посилення як наступальних, так і оборонних можливостей. Вони дають постійний приріст до завданої шкоди та захисту. Споживати їх можна у місцях Благодаті (Blessing).

Кілька місяців тому Хідетака Міядзакі розповів, що новий регіон доповнення матиме власну систему вирівнювання. Тоді ні він, ні студія не розкрили більше інформації про цю систему, але зараз, після виходу доповнення, зрозуміло, що саме уламки Scadutree є ключем до нової системи рівнів, а також до виживання у страшних сутичках, які пропонує DLC.

Проблема в тому, що чимала кількість гравців або пропустили фрагменти, або не дуже активно використовували їх, що перешкодило правильному прокачуванню персонажа. Це призвело до того, що в якийсь момент американський акаунт Bandai Namco в соцмережі X опублікував твіт, у якому закликав гравців шукати фрагменти Scadutree й підвищувати рівень Благословення, щоб пройти DLC.

Хоча вони не повністю замінюють існуючу статистику Elden Ring, але пошук фрагментів Scadutree суттєво покращує гру і робить гру в Shadow of the Erdtree більш доступною, зберігаючи при цьому схильність студії до шалено складних сутичок.

Посилення Благословення від Scadutree не лише збільшує кількість шкоди, яку ви завдаєте, але й блокує певний відсоток шкоди, яку ви отримуєте. Гравці дуже потребували саме зменшення шкоди, враховуючи, що і прості вороги, і боси знищували їх за одну-дві атаки.