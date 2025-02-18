Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2

У Kingdom Come: Deliverance 2 гравці можуть розвивати рівень персонажа, основні характеристики та навички. Прокачка відбувається за принципом "навчання через практику", що означає: щоб підвищити певну навичку, її потрібно активно використовувати.

Щоб отримати досвід у певній навичці, слід виконувати відповідні дії, пояснює 24 Канал. Наприклад, використання зброї покращує бойові навички, приготування зілля – алхімію, а зламування замків і крадіжки підвищують рівень Крадійства. Деякі завдання також можуть надавати досвід для конкретних умінь.

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Навчання – ключ до знань… і вмінь

У грі також існує можливість вивчати навички через книги або оплачувати навчання у майстрів. Однак не всі здібності можна опанувати таким чином.

А проте, купити, знайти і навіть поцупити корисні для навчання книги можна майже всюди у грі. Тож якщо вам попадає до рук така книга, краще її прочитати, особливо на ранніх етапах гри. Навчання ж у майстрів потребує грошей і часто це не малі суми.

Як тут все працює

За показники характеристик відповідає розділ "Гравець", де є 9 вкладок:

Характеристики : характеристики персонажа.

: характеристики персонажа. Вторинне : інші параметри гравця.

: інші параметри гравця. Навички : різноманітні вміння Генрі.

: різноманітні вміння Генрі. Бій : вміння, які стосуються бою та володіння зброєю.

: вміння, які стосуються бою та володіння зброєю. Комбо : комбінації ударів, які можна вивчити в майстрів та опис для їх здійснення під час бою.

: комбінації ударів, які можна вивчити в майстрів та опис для їх здійснення під час бою. Посилення : бафи та дебафи, які впливають на стан персонажа.

: бафи та дебафи, які впливають на стан персонажа. Репутація : сукупність показників ставлення населення до Генрі.

: сукупність показників ставлення населення до Генрі. Статистика : ігрова статистика.

: ігрова статистика. Товариші: характеристики компаньйонів гравця (коня та собаки).

У вкладках, які стосуються характеристик та вмінь персонажа, які можна прокачати, після отримання достатньої кількості досвіду відображається значок зірки, що вказує на кількість доступних слотів для навичок. Якщо слотів більше немає, деякі навички стануть недоступними для покупки.

Через обмежену кількість слотів не варто купувати всі навички поспіль. Рекомендується зберегти декілька вільних слотів, щоб розблокувати більш корисні вміння пізніше.

Більшість навичок можна прокачати швидше, якщо повторювати певні дії. Наприклад, Крадійство та Непомітність можна покращити за допомогою крадіжок у сплячих людей та зламу замків уночі, а Ремісництво можна прокачати заняттями з ковальства.

Як підвищити основний рівень

Основний рівень персонажа залежить від чотирьох характеристик. Усі їх можна прокачати виконуючи ту чи іншу активність, купуючи книги навичок або навчаючись у майстрів.

Основні характеристики:

Сила : підвищується під час боїв, особливо при використанні зброї, що вимагає високої сили. Також зростає при перенесенні великої ваги.

: підвищується під час боїв, особливо при використанні зброї, що вимагає високої сили. Також зростає при перенесенні великої ваги. Спритність : зростає при стелс-переміщеннях, скритних атаках та при використанні зброї, яка вимагає спритності.

: зростає при стелс-переміщеннях, скритних атаках та при використанні зброї, яка вимагає спритності. Живучість : підвищується під час бігу, лазіння по перешкодах та виживання в боях.

: підвищується під час бігу, лазіння по перешкодах та виживання в боях. Красномовство: розвивається через діалоги з NPC та виграні перевірки навичок у розмовах. Також зростає при читанні книг.



Основні характеристики та стани / Фото 24 Канал

Далі слід виділити кілька особливих характеристик персонажа у грі. Це набір станів, які можуть впливати на вашу діяльність. Вони залежать від низки факторів і не можуть прокачуватися напряму, однак розвиток інших характеристик і перків можуть змінювати те, як стани впливають на персонажа.

Стани персонажа:

Витривалість : залежить від рівня живучості та пасивних умінь, також на неї впливають втома, голод і бафи, або дебафи (наприклад, алкогольне сп’яніння).

: залежить від рівня живучості та пасивних умінь, також на неї впливають втома, голод і бафи, або дебафи (наприклад, алкогольне сп’яніння). Здоров’я та Енергія : мають фіксоване значення 100 і не підвищуються, проте можуть бути відновлені за допомогою сну, їжі чи відвідування лазні. Також вони можуть втрачатися повільніше, або мати додатковий захист.

та : мають фіксоване значення 100 і не підвищуються, проте можуть бути відновлені за допомогою сну, їжі чи відвідування лазні. Також вони можуть втрачатися повільніше, або мати додатковий захист. Ситість: залежить від кількості спожитої їжі. Показник нижче 50 викликає голод, а вище 100 – переїдання, що зменшує витривалість.

Також існують "Вторинні параметри", які поділяються на "Набуті характеристики" та "Характеристики розмов". Набуті неможливо прокачати прямо, але можна їх коригувати змінюючи одяг, обладунки та інші аспекти, а також можна прокачати інші характеристики, які матимуть на них вплив. На деякі параметри впливає освітлення і час доби.

Набуті характеристики:

Харизма : залежить від одягу персонажа. Дорогий та охайний одяг підвищує цей показник.

: залежить від одягу персонажа. Дорогий та охайний одяг підвищує цей показник. Помітність : визначають ефективність стелсу. Важка броня збільшує рівень шуму та видимості, тоді як темний та легкий одяг покращує непомітність.

: визначають ефективність стелсу. Важка броня збільшує рівень шуму та видимості, тоді як темний та легкий одяг покращує непомітність. Видимість : залежить від видимих частин одягу, обладунків, NPC поряд і навіть часу доби. Це важлива характеристика для тих, хто зібрався щось зробити непомітно, наприклад вкрасти щось зі скрині.

: залежить від видимих частин одягу, обладунків, NPC поряд і навіть часу доби. Це важлива характеристика для тих, хто зібрався щось зробити непомітно, наприклад вкрасти щось зі скрині. Шум: значення, яке складається з показників шуму вашої зброї, броні та одягу.

Характеристики розмов:

Переконання, тиск, враження та підкорення залежать від красномовства та харизми, а також від репутації персонажа.

залежать від красномовства та харизми, а також від репутації персонажа. Лицарство та Залякування залежить від сили, спритності, обладунку та зброї. Вищий ефект останнього досягається при низькій репутації та брудному одязі.



Вторинні характеристики / Фото 24 Канал

Розвиток загальних та бойових навичок

Вкладка "Навичок" містить перелік характеристик Генрі, які можна прокачувати безпосередніми активностями. Все, що робить ваш персонаж у грі, відображатиметься у здобутті досвіду однієї чи кількох характеристик. Крім того, необхідний для прокачування досвід можна здобути читаючи книги та навчаючись у майстрів, які позначені на карті спеціальними іконками (стрілочка вгору).

Алхімія : покращується шляхом варіння зілля.

: покращується шляхом варіння зілля. Ремісництво : підвищується під час ремонту спорядження та заточування зброї.

: підвищується під час ремонту спорядження та заточування зброї. Пияцтво : зростає від споживання алкоголю.

: зростає від споживання алкоголю. Їздецтво : підвищується завдяки частому використанню коня.

: підвищується завдяки частому використанню коня. Собаківництво : розвивається при спілкуванні та тренуванні пса.

: розвивається при спілкуванні та тренуванні пса. Ученість : зростає при читанні книг та відкритті нових записів у Кодексі.

: зростає при читанні книг та відкритті нових записів у Кодексі. Непомітність : прокачується при прихованому пересуванні, крадіжках та зламі замків.

: прокачується при прихованому пересуванні, крадіжках та зламі замків. Виживання : підвищується завдяки збору трав, полюванню та обробці їжі.

: підвищується завдяки збору трав, полюванню та обробці їжі. Крадійство: зростає при зламі замків та крадіжках, особливо цінних предметів.



Навички персонажа / Фото 24 Канал

Вкладка бою містить бойові навички, які прокачуються під час використання певного виду зброї в сутичках або тренуванні на ристалищах. Їх також можна засвоїти використовуючи книги та навчаючись у майстрів.

Бойові навички:

Бойове мистецтво : підвищується під час будь-яких боїв.

: підвищується під час будь-яких боїв. Мечі, Важка зброя, Держакова зброя, Бій голіруч та Стрільба: зростають під час використання відповідної зброї.



Бойові навички / Фото 24 Канал

Крім того, низку характеристик можна тимчасово підвищити використовуючи зілля. Наприклад зілля "Золоті руки" на 40 хвилин підвищує навички ремісництва й крадійства на 6, що вкрай корисно під час ковальства, зламування замків та крадіжок. А напій "Уранішній півень" впливає на стан Енергія збільшуючи її на 20 одиниць і сповільнюючи її втрату на 20%, що точно стану у пригоді під час важливого завдання, коли Генрі втомлений.

Навички тварин

Тут гравцю майже нічого не потрібно робити, окрім як частіше взаємодіяти зі своїм собакою та подорожувати картою верхи.

, не спішіть купувати собі дорогого коня з високими показниками характеристик – рекомендуємо відшукати загублену Димку. Так, спершу вона матиме вкрай низькі характеристики і оточуючі вкрай неприємно відгукуватимуться про неї, однак, якщо ви проявите наполегливість та впертість, вона дуже сильно вас здивує.

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Як бачите, прокачка персонажа в Kingdom Come: Deliverance 2 вимагає активного використання навичок. Гравці можуть обирати власний стиль розвитку, комбінуючи бої, стелс, діалоги та ремісництво. Також у ігровому світі існує багато зіль, які можуть покращити ваші навички на деякий час, тож перед кожним, хто грає в Kingdom Come Deliverance 2 відкривається широке поле з можливостей та винахідливості.