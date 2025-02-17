Вплив рівня складності та навички Крадійство

Рівень складності замку визначає розмір штифта та точність, необхідну для зламування, розповідає 24 Канал. Що складніший замок, то точнішими повинні бути рухи гравця.

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Замки високої складності можна відкрити тільки після підвищення навички Крадійство. Чим вищий цей рівень, тим легше буде справлятися з будь-якими замками.

Як зламувати замки в KCD2

Передусім знадобляться відмички. Вони доступні у різних торговців або можуть бути знайдені як здобич у скринях і домівках людей. Деякі відмички гравець отримує автоматично під час побічного завдання мельника Materia Prima.



Відмички в KCD2 дуже потрібна річ / Фото 24 Каналу

Процес зламування замків виглядає так:

Взаємодійте із зачиненими дверима або скринею, щоб викликати міні-гру з відмичками. Знайдіть точку, де штифт починає світитися жовтим кольором. Утримуйте R2/RT, щоб повертати замок, водночас зберігаючи штифт у правильному положенні. Якщо штифт перестає світитися золотим, це означає, що він відмичка втрачає міцність і з часом зламається.

Зламування замка в KCD2 дивіться відео

Зламування замків вимагає тренування. Найкраще починати з дуже легких замків, а також покращувати навичку Крадійство за допомогою кишенькових крадіжок уночі, коли NPC сплять. На рівні навички 20 зламування замків значно спрощується.

Порада. Щоб не втратити багато відмичок, можна зберігатися перед спробами (меню паузи > Зберегти гру та вийти). Якщо відмички ламаються надто часто, просто перезавантажте збереження.

Корисні навички та зілля для зламування

У грі є спеціальні навички та зілля, що полегшують процес зламування замків:

Крадійство > Майстер крадійства – збільшує міцність відмичок на 15%.

– збільшує міцність відмичок на 15%. Крадійство > Лиходій – тимчасово підвищує навик Крадійство на 3 рівні протягом 120 секунд після зламування або кишенькової крадіжки.

– тимчасово підвищує навик Крадійство на 3 рівні протягом 120 секунд після зламування або кишенькової крадіжки. Зілля Золоті руки – дає +6 до Крадійства на 40 хвилин. Його можна купити в аптекаря у місті Кутна Гора після проходження головного квесту 14 (Speak of the Devil). Вартість – приблизно 45 ґрошей, залежно від репутації гравця.



Навички Крадійства допомагають зі зламом замків та обкраданням людей / Фото 24 Канал

Крім того, у грі є книги навичок, які допоможуть вам швидше прокачати Крадійство. Також можна звернутися до мельника, який за певну кількість ґрошей залюбки навчить вас красти (підвищує рівень навички). Однак, чим вищий рівень навички, тим більше доведеться заплатити.



Зілля допоможе зламувати замки, які потребують вищого рівня / Фото 24 Канал

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Прокачка цих навичок та використання зіль значно спростять процес зламування навіть найскладніших замків у грі. Крім того, часто важкі замки ховають за собою дещо справді цікаве та корисне, тож прокачування рівня Крадійства, зілля та спеціальні навички принесуть вам незрівнянну користь.