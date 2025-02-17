Влияние уровня сложности и навыков Воровство

Уровень сложности замка определяет размер штифта и точность, необходимую для взлома, рассказывает 24 Канал. Чем сложнее замок, тем точнее должны быть движения игрока.

Вам будет интересно Как найти отшельника и его могилу в Kingdom Come Deliverance 2

Замки высокой сложности можно открыть только после повышения навыка Воровство. Чем выше этот уровень, тем легче будет справляться с любыми замками.

Как взламывать замки в KCD2

Прежде всего понадобятся отмычки. Они доступны у различных торговцев или могут быть найдены как добыча в сундуках и домах людей. Некоторые отмычки игрок получает автоматически во время побочного задания мельника Materia Prima.



Отмычки в KCD2 очень нужная вещь / Фото 24 Канала

Процесс взлома замков выглядит так:

Взаимодействуйте с закрытой дверью или сундуком, чтобы вызвать мини-игру с отмычками. Найдите точку, где штифт начинает светиться желтым цветом. Удерживайте R2/RT, чтобы поворачивать замок, одновременно сохраняя штифт в правильном положении. Если штифт перестает светиться золотым, это означает, что он отмычка теряет прочность и со временем сломается.

Взлом замка в KCD2 смотрите видео

Взлом замков требует тренировки. Лучше всего начинать с очень легких замков, а также улучшать навык Воровство с помощью карманных краж ночью, когда NPC спят. На уровне навыка 20 взлом замков значительно упрощается.

Совет. Чтобы не потерять много отмычек, можно сохраняться перед попытками (меню паузы > Сохранить игру и выйти). Если отмычки ломаются слишком часто, просто перезагрузите сохранение.

Полезные навыки и зелья для взлома

В игре есть специальные навыки и зелья, облегчающие процесс взлома замков:

Воровство > Мастер воровства – увеличивает прочность отмычек на 15%.

– увеличивает прочность отмычек на 15%. Воровство > Злодей – временно повышает навык Воровство на 3 уровня в течение 120 секунд после взлома или карманной кражи.

– временно повышает навык Воровство на 3 уровня в течение 120 секунд после взлома или карманной кражи. Зелье Золотые руки – дает +6 к Воровству на 40 минут. Его можно купить у аптекаря в городе Кутна Гора после прохождения главного квеста 14 (Speak of the Devil). Стоимость – примерно 45 грошей, в зависимости от репутации игрока.



Навыки воровства помогают со взломом замков и обворовыванием людей / Фото 24 Канал

Кроме того, в игре есть книги навыков, которые помогут вам быстрее прокачать воровство. Также можно обратиться к мельнику, который за определенное количество денег охотно научит вас воровать (повышает уровень навыка). Однако, чем выше уровень навыка, тем больше придется заплатить.



Зелье поможет взламывать замки, которые требуют более высокого уровня / Фото 24 Канал

Смотрите также Игрок Kingdom Come: Deliverance 2 нашел остроумную великодку на Гарри Поттера

Прокачка этих навыков и использование зелий значительно упростят процесс взлома даже самых сложных замков в игре. Кроме того, часто тяжелые замки прячут за собой кое-что действительно интересное и полезное, поэтому прокачка уровня Воровства, зелья и специальные навыки принесут вам несравненную пользу.