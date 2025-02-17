Влияние уровня сложности и навыков Воровство
Уровень сложности замка определяет размер штифта и точность, необходимую для взлома, рассказывает 24 Канал. Чем сложнее замок, тем точнее должны быть движения игрока.
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Замки высокой сложности можно открыть только после повышения навыка Воровство. Чем выше этот уровень, тем легче будет справляться с любыми замками.
Как взламывать замки в KCD2
Прежде всего понадобятся отмычки. Они доступны у различных торговцев или могут быть найдены как добыча в сундуках и домах людей. Некоторые отмычки игрок получает автоматически во время побочного задания мельника Materia Prima.
Отмычки в KCD2 очень нужная вещь / Фото 24 Канала
Процесс взлома замков выглядит так:
- Взаимодействуйте с закрытой дверью или сундуком, чтобы вызвать мини-игру с отмычками.
- Найдите точку, где штифт начинает светиться желтым цветом.
- Удерживайте R2/RT, чтобы поворачивать замок, одновременно сохраняя штифт в правильном положении.
- Если штифт перестает светиться золотым, это означает, что он отмычка теряет прочность и со временем сломается.
Взлом замка в KCD2 смотрите видео
Взлом замков требует тренировки. Лучше всего начинать с очень легких замков, а также улучшать навык Воровство с помощью карманных краж ночью, когда NPC спят. На уровне навыка 20 взлом замков значительно упрощается.
Полезные навыки и зелья для взлома
В игре есть специальные навыки и зелья, облегчающие процесс взлома замков:
- Воровство > Мастер воровства – увеличивает прочность отмычек на 15%.
- Воровство > Злодей – временно повышает навык Воровство на 3 уровня в течение 120 секунд после взлома или карманной кражи.
- Зелье Золотые руки – дает +6 к Воровству на 40 минут. Его можно купить у аптекаря в городе Кутна Гора после прохождения главного квеста 14 (Speak of the Devil). Стоимость – примерно 45 грошей, в зависимости от репутации игрока.
Навыки воровства помогают со взломом замков и обворовыванием людей / Фото 24 Канал
Кроме того, в игре есть книги навыков, которые помогут вам быстрее прокачать воровство. Также можно обратиться к мельнику, который за определенное количество денег охотно научит вас воровать (повышает уровень навыка). Однако, чем выше уровень навыка, тем больше придется заплатить.
Зелье поможет взламывать замки, которые требуют более высокого уровня / Фото 24 Канал
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Прокачка этих навыков и использование зелий значительно упростят процесс взлома даже самых сложных замков в игре. Кроме того, часто тяжелые замки прячут за собой кое-что действительно интересное и полезное, поэтому прокачка уровня Воровства, зелья и специальные навыки принесут вам несравненную пользу.