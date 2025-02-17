Влияние уровня сложности и навыков Воровство

Уровень сложности замка определяет размер штифта и точность, необходимую для взлома, рассказывает 24 Канал. Чем сложнее замок, тем точнее должны быть движения игрока.

Вам будет интересно Как найти отшельника и его могилу в Kingdom Come Deliverance 2

Замки высокой сложности можно открыть только после повышения навыка Воровство. Чем выше этот уровень, тем легче будет справляться с любыми замками.

Как взламывать замки в KCD2

Прежде всего понадобятся отмычки. Они доступны у различных торговцев или могут быть найдены как добыча в сундуках и домах людей. Некоторые отмычки игрок получает автоматически во время побочного задания мельника Materia Prima.

KCD2
Отмычки в KCD2 очень нужная вещь / Фото 24 Канала

Процесс взлома замков выглядит так:

  1. Взаимодействуйте с закрытой дверью или сундуком, чтобы вызвать мини-игру с отмычками.
  2. Найдите точку, где штифт начинает светиться желтым цветом.
  3. Удерживайте R2/RT, чтобы поворачивать замок, одновременно сохраняя штифт в правильном положении.
  4. Если штифт перестает светиться золотым, это означает, что он отмычка теряет прочность и со временем сломается.

Взлом замка в KCD2 смотрите видео

Взлом замков требует тренировки. Лучше всего начинать с очень легких замков, а также улучшать навык Воровство с помощью карманных краж ночью, когда NPC спят. На уровне навыка 20 взлом замков значительно упрощается.

Полезные навыки и зелья для взлома

В игре есть специальные навыки и зелья, облегчающие процесс взлома замков:

  • Воровство > Мастер воровства – увеличивает прочность отмычек на 15%.
  • Воровство > Злодей – временно повышает навык Воровство на 3 уровня в течение 120 секунд после взлома или карманной кражи.
  • Зелье Золотые руки – дает +6 к Воровству на 40 минут. Его можно купить у аптекаря в городе Кутна Гора после прохождения главного квеста 14 (Speak of the Devil). Стоимость – примерно 45 грошей, в зависимости от репутации игрока.

KCD2
Навыки воровства помогают со взломом замков и обворовыванием людей / Фото 24 Канал

Кроме того, в игре есть книги навыков, которые помогут вам быстрее прокачать воровство. Также можно обратиться к мельнику, который за определенное количество денег охотно научит вас воровать (повышает уровень навыка). Однако, чем выше уровень навыка, тем больше придется заплатить.

KCD2
Зелье поможет взламывать замки, которые требуют более высокого уровня / Фото 24 Канал

Смотрите также Игрок Kingdom Come: Deliverance 2 нашел остроумную великодку на Гарри Поттера

Прокачка этих навыков и использование зелий значительно упростят процесс взлома даже самых сложных замков в игре. Кроме того, часто тяжелые замки прячут за собой кое-что действительно интересное и полезное, поэтому прокачка уровня Воровства, зелья и специальные навыки принесут вам несравненную пользу.