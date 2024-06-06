Де знайти новий відвертий одяг для Єви у Stellar Blade

Stellar Blade зчинила багато шуму ще до свого виходу. Багато кому не сподобалася надмірна сексуалізація головної героїні гри, яка пропонує дуже відверті костюми, а також дає можливість грати взагалі без одягу. Однак розробники не відступили й у свіжому оновленні випустили ще більше подібного одягу. Де його шукати?

Перш за все оновіть вашу гру до версії 1.003, щоб отримати доступ до нових костюмів. Більшість не оголюватимуть вашого персонажа занадто сильно, як багато хто насправді сподівався, однак це не робить їх менш цікавими для гри.

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Де шукати новий одяг

Коли запустите Stellar Blade після оновлення, ви побачите повідомлення про два нових костюми та нову функцію, яка дозволяє вам залишати ворога на прицілі після того, як ви стріляєте по ньому з безпілотного пістолета Єви.

Білі та чорні Kunoichi, які вже назвали "нанонитками", просто потрібно створити на ремонтній консолі (Repair Console).

Більш відверте й суперечливе вбрання вам доведеться купувати за Vitcoin, місцеву валюту. Вони є в асортименті крамниці продавчині Роксани у Сіоні (Xion), яка займається торгівлею інформацією. Midsummer Redhood та Midsummer Alice, вбрання, які залишають дуже мало місця для уяви, можна придбати у Роксани за 10 віткоїнів за штуку.



Розташування магазину Роксани / Скриншот Kotaku



Розташування магазину Роксани / Скриншот Kotaku

Якщо ви грали в Stellar Blade досить регулярно, то, швидше за все, у вас буде достатньо грошей. Якщо ж ні, просто візьміть кілька побічних завдань від NPC у Сіоні. За виконання побічних завдань ви не лише отримаєте віткоїни, але й, швидше за все, натрапите на них, відкриваючи скрині, які вам траплятимуться.

Те ж саме стосується матеріалів, які вам знадобляться для виготовлення цих "нанониток". Полімерні матеріали можна знайти в ящиках, розкиданих по всій ігровій зоні. Шукайте їх за допомогою пульсуючого дрона, коли будете переміщатися по середовищу.



Костюм Midsummer Alice / Скриншот Клер Джексон/Kotaku

Розблокуйте костюм Neurolink

Одне з найкращих доповнень до Stellar Blade у новому оновленні — режим "Виклик боса" (Boss Challenge). Це не лише цікавий спосіб продовжити гру та покращити свої навички, але й ще одна можливість розблокувати нове вбрання для Єви. Костюм Нейролінк, який, можливо, стане вашою новою улюбленою річчю з гардероба Єви завдяки кольорам, відкриється після того, як ви вб'єте кожного боса в режимі "Виклик боса" на нормальній складності або вище.



Костюм Neurolink / Фото Shift Up