У Starfield знайшли кумедний спосіб отримати увесь інвентар одного з магазинів: цікаве відео
Джерело:Jamie Moran у соцмережі X
Дивний баг в Starfield може допомогти гравцям стати багатими швидко, дозволяючи їм постійно привласнювати увесь інвентар одного з магазинів гри за допомогою "чарівної калюжі". Детальніше – у матеріалі.
Starfield має усе те за що геймери так люблять проєкти Bethesda, включно з багами, які іноді йдуть лише на користь гравцям.
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Черговим прикладом такої помилки стала "чарівна калюжа", яку уважні геймери абсолютно випадково знайшли в Акіла Сіті.
Отож, в столиці фракції Freestar Collective є чимало магазинів де гравець може поповнити свої запаси усім чим треба: від набоїв до деталей для кораблів.
Кумедний баг стосується торгової точки Shepherds, а точніше калюжі перед нею.
Цікавий баг у Starfield: дивитися відео
Як бачите, достатньо лише присісти та навестися в потрібну точку – і вуаля, ви маєте доступ до усього товару з магазину, який можна сміливо забрати, а потому й продати колишнім власникам, якщо їм, звісно, вистачить кредитів аби з вами розрахуватися.
Кожен гравець сам вирішує чи зловживати такими помилками розробників у своєму проходженні, але ігри Bethesda не були б іграми Bethesda, якби в них не було подібних кумедних моментів.