Як у старі добрі часи: користувачі Steam розкритикували ремастер відеогри Crysis

Гра Crysis Remastered вийшла в сервісі Steam й одразу ж опинилася в центрі неприємної ситуації. Річ у тім, що геймери розкритикували технічний стан цієї оновленої відеогри.

Ремастер першої частини з серії Crysis вийшов ще рік тому, але весь цей час він був ексклюзивом сервісу Epic Games Store. Кілька днів тому ця оновлена відеогра дісталася й до Steam, щоправда, користувачі цього сервісу зустріли це перевидання достатньо прохолодно.

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На момент написання матеріалу у гри Crysis Remastered лише 49% позитивних відгуків, хоча її вже встигло оцінити майже 400 користувачів. Геймери відзначають, що проблем дійсно чимало, але особливо вони виділяють погану оптимізацію. Користувачі навіть жартують, що розробники ремастера повернули їх у 2007 рік. Річ у тім, що зі схожими проблемами зіштовхнулися й геймери, які тоді грали в оригінальну версію Crysis.

Також гравці критикують відеогру за слабкий штучний інтелект ворогів, проблеми з керуванням, відсутність мультиплеєра та різноманітні технічні недоліки. Геймери відзначають, що в цій версії гри є ті самі проблеми, на які ще рік тому активно скаржилися користувачі Epic Games Store. Не вразила гравців й оновлена графіка, яка, на їхню думку, не сильно відрізняється від оригіналу.

Деяким геймерам не сподобалася й ціна на цей ремастер, щоправда, гравцям з України пощастило, бо в нас діють регіональні ціни. Тому придбати цю гру можна всього за 379 гривень, а до 24 вересня це можна зробити зі знижкою у 20%. Також відомо, що для всіх власників оригінальної відеогри діє знижка в 50%.

Наостанок варто відзначити, що вже наступного місяця вийде ремастер одразу всієї трилогії, а тому, можливо, якісь з цих недоліків розробники все ж таки виправлять. Щоправда, користувачі Steam одразу ж це перевірити не зможуть, бо Crysis Remastered Trilogy буде тимчасовим ексклюзивом сервісу Epic Games Store.

Релізний трейлер відеогри Crysis Remastered: відео