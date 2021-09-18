Цього тижня на PlayStation 5 та PC вийшла відеогра Deathloop від Arkane Studios. Критикам цей проєкт дуже сподобався, а на агрегаторі рецензій Metacritic у нього зараз 88 балів зі 100 (в обох версій). Загалом за цим показником гра одразу ж потрапила до топу найкращих відеоігор цього року. Щоправда, у звичайних геймерів є зовсім інша думка з цього питання.

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Спершу цю відеогру оцінили користувачі сервісу Steam, а трохи згодом це змогли зробити й всі охочі на Metacritic. Про ситуацію у фірмовому сервісі Valve ми вже розповідали, але якщо коротко, то геймери активно скаржаться на серйозні проблеми з оптимізацією та різноманітні технічні недоліки. А от на Metacritic цей новий проєкт від Arkane Studios критикують не лише за це. Користувачі консолі PS 5 оцінили цю відеогру в 6,1 бала (понад 400 відгуків), а от з версією для PC все ще гірше – 4 бали (понад 150 відгуків).

Власники персональних комп'ютерів критикують гру за вищезгадані проблеми, а от шанувальники консолі PS 5 знайшли й інші недоліки. Вони називають дизайн, графіку та геймплей застарілими, а також відзначають, що у цієї версії є схожі технічні недоліки. Деяким геймерам не сподобалося, що в Deathloop зараз можуть зіграти власники тільки однієї консолі – PS 5, а також те, що лише через рік вона дістанеться до Xbox та бібліотеки сервісу Xbox Game Pass. Не забули користувачі Metacritic й про критиків, які виставили грі Deathloop дуже високі бали. На їхню думку, вона не заслуговує таких оцінок.

Наостанок варто відзначити, що розробники з Arkane Studios вже взялися за розв'язання деяких проблем. Вони відзначили, що зараз активно працюють над патчем, який має виправити існуючі технічні недоліки.

Релізний трейлер відеогри Deathloop: відео