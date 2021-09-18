На этой неделе на PlayStation 5 и PC вышла видеоигра Deathloop от Arkane Studios. Критикам этот проект очень понравился, а на агрегаторе рецензий Metacritic у него сейчас 88 баллов из 100 (в обеих версий). В целом по этому показателю игра сразу же попала в топ лучших видеоигр этого года. Правда, в обычных геймеров есть совсем другое мнение по этому вопросу.

Актуально Бесплатные видеоигры в Steam и Epic Games Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Сначала эту видеоигру оценили пользователи сервиса Steam, а чуть позже это смогли сделать и все желающие на Metacritic. О ситуации в фирменном сервисе Valve мы уже рассказывали, но если коротко, то геймеры активно жалуются на серьезные проблемы с оптимизацией и разнообразные технические недостатки. А вот на Metacritic этот новый проект от Arkane Studios критикуют не только за это. Пользователи консоли PS 5 оценили видеоигру в 6,1 балла (более 400 отзывов), а вот с версией для PC все еще хуже – 4 балла (более 150 отзывов).

Владельцы персональных компьютеров критикуют игру за вышеупомянутые проблемы, а вот поклонники консоли PS 5 нашли и другие недостатки. Они называют дизайн, графику и геймплей устаревшими, а также отмечают, что в этой версии есть похожие технические недостатки. Некоторым геймерам не понравилось, что в Deathloop сейчас могут сыграть владельцы только одной консоли – PS 5, а также то, что лишь спустя год она доберется до Xbox и библиотеки сервиса Xbox Game Pass. Не забыли пользователи Metacritic и о критиках, которые выставили игре Deathloop очень высокие баллы. По их мнению, она не заслуживает таких оценок.

Напоследок стоит отметить, что разработчики из Arkane Studios уже взялись за решение некоторых проблем. Они отметили, что сейчас активно работают над патчем, который должен исправить существующие технические недостатки.

Релизный трейлер видеоигры Deathloop: видео