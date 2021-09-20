Ремастер первой части из серии Crysis вышел еще год назад, но все это время он был эксклюзивом сервиса Epic Games Store. Несколько дней назад эта обновленная видеоигра добралась и до Steam, правда, пользователи этого сервиса встретили это переиздание достаточно прохладно.

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На момент написания материала в игры Crysis Remastered только 49% положительных отзывов, хотя ее уже успело оценить почти 400 пользователей. Геймеры отмечают, что проблем действительно немало, но особенно они выделяют плохую оптимизацию. Пользователи даже шутят, что разработчики ремастера вернули их в 2007 год. Дело в том, что с похожими проблемами столкнулись и геймеры, которые тогда играли в оригинальную версию Crysis.

Также игроки критикуют видеоигру за слабый искусственный интеллект врагов, проблемы с управлением, отсутствие мультиплеера и различные технические недостатки. Геймеры отмечают, что в этой версии игры есть те самые проблемы, на которые еще год назад активно жаловались пользователи Epic Games Store. Не впечатлила игроков и обновленная графика, которая, по их мнению, не сильно отличается от оригинала.

Некоторым геймерам не понравилась и цена на этот ремастер, правда, игрокам из Украины повезло, потому что у нас действуют региональные цены. Поэтому приобрести эту игру можно всего за 379 гривен, а до 24 сентября это можно сделать со скидкой в 20%. Также известно, что для всех владельцев оригинальной видеоигры действует скидка в 50%.

Напоследок стоит отметить, что уже в следующем месяце выйдет ремастер сразу всей трилогии, а потому, возможно, какие-то из этих недостатков разработчики все же исправят. Правда, пользователи Steam сразу же это проверить не смогут, потому что Crysis Remastered Trilogy будет временным эксклюзивом сервиса Epic Games Store.

Релизный трейлер видеоигры Crysis Remastered: видео