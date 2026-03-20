Minecraft дозволить вам отримати віртуальну копію своєї вулиці за лічені хвилини
- Луїс Ербкамм створив утиліту Arnis для Minecraft, яка дозволяє відтворювати реальні локації за допомогою даних OpenStreetMap.
- Arnis дозволяє створювати точні ігрові версії вулиць та міст, залишаючись безкоштовною на GitHub.
Ентузіаст Луїс Ербкамм створив дивовижну утиліту для гри Minecraft, яка дозволяє відтворити у відомій пісочниці практично будь-яку локацію з реального світу. Навіть вашу вулицію.
Мріяли пройтися знайомими місцями у Minecraft, але відбудовувати їх у точності надто марудна справа? Утиліта Arnis може вам із цим допомогти, інформує 24 Канал.
У Minecraft можна перенести практично будь-яку локацію світу?
Розроблена Луїсом Ербкаммом, Arnis використовує дані порталу OpenStreetMap та набори даних про висоту, щоб відтворювати міста, вулиці та ландшафти з високим рівнем точності.
Цей інструмент створює схему доріг, будівель, парків, водойм та генерує висоти на місцевості. Це дозволяє розміщувати реальні споруди на точно відтвореному рельєфі, а не на плоских поверхнях.
Станом на початок 2026 року майже Arnis мала понад 300 000 користувачів, які використовували її для створення власних світів Minecraft, інформує Dexerto.
Зокрема, геймери можуть відшукати власну адресу, а потім створити ігрову версію своєї вулиці чи міста за лічені хвилини.
Остання версія Arnis навіть може генерувати щільні міські середовища, такі як Нью-Йорк чи Лас-Вегас.
Ербкамм наполягає, що проєкт залишиться повністю безкоштовним і будь-хто може скористатися ним на ПК. Знайти його та детальні інструкції можна на сторінці порталу GitHub.
Кому треба Arnis, коли ти талановитий?
Український художник та гравець Minecraft Віталій Руданський з X чудово впорався з відтворенням відомих місць і без сторонніх утиліт.
Ентузіаст відтворив у грі одразу кілька історичних споруд Києва.
Під його рукою постали віртуальні копії будівлі МЗС та Педагогічний музей, що колись слугував будівлею парламенту УНР.