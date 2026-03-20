Minecraft позволит вам получить виртуальную копию своей улицы за считанные минуты

Энтузиаст Луис Эрбкамм создал удивительную утилиту для игры Minecraft, которая позволяет воссоздать в известной песочнице практически любую локацию из реального мира. Даже вашу улицу.

Мечтали пройтись по знакомым местам в Minecraft, но отстраивать их в точности слишком хлопотное дело? Утилита Arnis может вам с этим помочь.

В Minecraft можно перенести практически любую локацию мира?

Разработанная Луисом Эрбкаммом, Arnis использует данные портала OpenStreetMap и наборы данных о высоте, чтобы воспроизводить города, улицы и ландшафты с высоким уровнем точности.

Этот инструмент создает схему дорог, зданий, парков, водоемов и генерирует высоты на местности. Это позволяет размещать реальные сооружения на точно воспроизведенном рельефе, а не на плоских поверхностях.

По состоянию на начало 2026 года почти Arnis имела более 300 000 пользователей, которые использовали ее для создания собственных миров Minecraft, информирует Dexerto.

В частности, геймеры могут отыскать собственный адрес, а затем создать игровую версию своей улицы или города за считанные минуты.

Последняя версия Arnis даже может генерировать плотные городские среды, такие как Нью-Йорк или Лас-Вегас.

Эрбкамм настаивает, что проект останется полностью бесплатным и любой может воспользоваться им на ПК. Найти его и подробные инструкции можно на странице портала GitHub.

Кому нужен Arnis, когда ты талантлив?