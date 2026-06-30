Творці Cyberpunk 2077 та The Witcher несподівано змінили назву компанії

Видавці хітових та навіть культових відеоігор Cyberpunk 2077 та The Witcher змінили назву компанії аби раз і назавжди припинити плутанину.

Відома польська компанія змінила назву аби запобігти плутанині, що виникала буквально увесь час її існування, повідомляє 24 Канал.

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CD Projekt чи CD Projekt RED?

9 чи 10…

У 1994 році в Польщі була зареєстрована компанія CD Projekt, яка займалася дистриб'юцією іноземних відеоігор на тамтешньому ринку.

Невдовзі після цього, вже у 2002 році, була заснована дочірня компанія – CD Projekt RED, діяльністю якої стала безпосередньо розробка проєктів. В майбутньому саме ця студія здобула неабияку славу завдяки серії The Witcher та релізу Cyberpunk 2077.

З плином часу дві схожі назви стали фактично синонімами в свідомості геймерів з усього світу, хоча по факту означали дещо різне. Вочевидь, ця "проблема" допекла польським ігроробам, тож вони вирішили діяти радикально.

Як повідомляє gamesindustry.biz, віднині і основна (видавнича) компанія матиме назву CD Projekt RED, тож більше ніякої плутанини.

Забезпечити повну узгодженість бренду та полегшити ідентифікацію Компанії з її продуктами на світовому ринку,

– саме так характеризують мету змін в компанії.

Чи вплине ця зміна на виробничі процеси в компанії? Звісно, що ні. Але все одно ситуація є кумедною з огляду на те, що в компанії простежується певна проблема з назвами.

Наприклад, продовження аніме по Cyberpunk 2077 називатиметься Cyberpunk: Edgerunners 2, хоча не матиме жодного стосунку до першого сезону.