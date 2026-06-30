Известная польская компания сменила название, чтобы избежать путаницы, которая возникала буквально на протяжении всего времени ее существования, сообщает 24 Канал.

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CD Projekt или CD Projekt RED?

9 или 10…

В 1994 году в Польше была зарегистрирована компания CD Projekt, которая занималась дистрибуцией зарубежных видеоигр на местном рынке.

Вскоре после этого, уже в 2002 году, была основана дочерняя компания – CD Projekt RED, деятельностью которой стала непосредственно разработка проектов. Впоследствии именно эта студия обрела огромную славу благодаря серии The Witcher и выходу Cyberpunk 2077.

Со временем два похожих названия стали фактически синонимами в сознании геймеров со всего мира, хотя по сути означали нечто разное. Очевидно, эта "проблема" досаждала польским разработчикам, поэтому они решили действовать радикально.

Как сообщает gamesindustry.biz, отныне и основная (издательская) компания будет называться CD Projekt RED, так что больше никакой путаницы.

Обеспечить полную согласованность бренда и облегчить идентификацию компании с ее продуктами на мировом рынке,

– именно так характеризуют цель изменений в компании.

Повлияет ли это изменение на производственные процессы в компании? Конечно, нет. Но все равно ситуация выглядит забавной, учитывая, что в компании прослеживается определенная проблема с названиями.

Например, продолжение аниме по мотивам Cyberpunk 2077 будет называться Cyberpunk: Edgerunners 2, хотя не будет иметь никакого отношения к первому сезону.