ШІ показав як виглядали б Трамп, Папа Римський, Бейонсе та інші зірки як бійці Mortal Kombat

Фанат Mortal Kombat за допомогою штучного інтелекту створив відео у якому продемонстрував як виглядали б такі знамениті люди як Дональд Трамп, Джо Байден, Мати Тереза чи співачка Бейонсе, якби їх додали в гру як бійців.

Стрімер та шанувальник Mortal Kombat під ніком Dynasty1031 проявив неабиякий креатив, здивувавши геймерів цікавим відео.

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На фоні численних чуток та офіційних анонсів щодо ростеру майбутнього перезапуску відомої франшизи – Mortal Kombat 1, молодик вирішив припустити які зірки, окрім Марго Роббі, могли б поповнити список бійців майбутньої гри.

Задля цього Dynasty1031 використав кілька ШІ та скомбінував результати своєї праці у коротке відео, що швидко стало вірусним у соцмережах.

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Серед зірок, які потрапили до ролика: чинний та колишній президенти США – Байден і Трамп, відомі музиканти Дрейк, Бейонсе і Тейлор Свіфт. Знайшлося місце й історичним постатям як от Альберт Ейнштейн чи Джордж Вашингтон.

А "вишенькою на торті", на нашу думку, став Папа Римський.

Геймери та пересічні користувачі гідно оцінили роботу стрімера та зазначили, що буде кумедно, якщо він вгадав бодай когось хто дійсно з'явиться в Mortal Kombat 1.