Як виглядав Джонні Сільверхенд з Cyberpunk 2077 до Кіану Рівза – фото

Концепт-арт, знайдений у профілі художниці CDPR, демонструє як міг виглядати Джонні Сільверхенд, якби Кіану Рівз не приєднався до розробки Cyberpunk 2077. Фото – у матеріалі.

Завдяки свіжо опублікованим концепт-артам шанувальники Cyberpunk 2077 мають змогу побачити, як один з найпопулярніших персонажів гри мав виглядати, задовго до того, як до проєкту приєднався відомий актор та улюбленець інтернету Кіану Рівз. Світлини опублікувала концепт-художниця CD Projekt Red Лія Леонович на своїй сторінці на платформі ArtStation.

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В порівнянні зі знайомим всім обличчям відомого актора, концептуальна версія Джонні виглядає молодшою і не носить бороди. Загальний стиль Сільверхенда фактично залишився незмінним, він все той же рок-нрольщик та бунтар, яким і планувався. Здивуванням стало те, що Джонні міг зостатися без своїх фірмових червоних авіаторів, проте все ж зберіг їх у фінальній версії.

Варіанти іміджу Джонні Сільверхенда / зображення з artstation.com by Lea Leonowicz

Деякі концепт-арти персонажа зображують Сільверхенда топлес. У той час коли одяг героя виглядає дуже схожим на той, який він носить у грі, топлес версія відрізняється великою кількістю шрамів та татуювань.

Один з найближчих до фінальної версії варіантів / зображення з artstation.com by Lea Leonowicz

Ближчий погляд на торс та татуювання концептуального Джонні / зображення з artstation.com by Lea Leonowicz

Найбільше відмінностей приховує металічна рука персонажа. Зокрема на лікті присутня незрозуміла "шпора", сама рука вбудована аж до ключиці та має більш відкриту проводку, аніж у фінальній версії.

Рука Сільверхенда / зображення з artstation.com by Lea Leonowicz

Слід зазначити, що в цілому з приходом Кіану образ Джонні не зазнав значних змін, принаймні візуально. Чи додав актор щось "своє" до характеру персонажу поки що залишається таємницею.

Джонні Сільверхенд в перестрілці / зображення з artstation.com by Lea Leonowicz