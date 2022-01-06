Як забивати кожен штрафний удар у FIFA 22: геймер поділився цікавою "фічею"

Гравець у FIFA 22 поділився методом, що дозволяє забивати практично кожен штрафний удар в грі. Детальніше – у матеріалі.

Гравці у FIFA 22 завжди шукають методи, що допоможуть їм домінувати над суперниками в Ultimate Team. Схоже, що на найближчий час лідером серед них стане "зламаний" спосіб пробиття штрафних ударів, який майже завжди гарантує забитий гол.

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Два основних режими FIFA 22 Ultimate Team – це Division Rivals та FUT Champions. Кожен з них змушує гравців буквально воювати один проти одного у боротьбі за коштовні нагороди, а на війні, як відомо, усі засоби добрі.

Саме тому геймери не соромляться використовувати хитрі лазівки в ігровому процесі. Користувач Reddit Liver-King поділився своєю знахідкою – методом, який дає практично 100% гарантію на забиття штрафного.



У відео в численних ситуаціях зі штрафним ударом приблизно з 25 ярдів (22,86 метра) геймер використовував одну й ту ж методику. Він націлювався на ноги воротаря, повністю заповнював шкалу сили, а потім додавав до удару техніку "наклболу".

наклбол (англ. knuckleball) у футболі – це такий удар, при якому м'яч у польоті сильно відхиляється від своєї первісної прямої траєкторії.

Також слід зазначити, що при цьому необхідно грати з увімкненим "тайм фінішингом" та наприкінці удару спробувати влучити в зелену чи жовту зону. Окрім цього, Liver-King розповів, що у вас буде "більший шанс забити, якщо гравець, який виконує стандарт, має "трейт" на потужні штрафні удари".

"Трейт" на потужні штрафні удари перший у списку / скриншот з FIFA 22

За правильного виконання результат кожного разу буде такий як і на відео – забитий м'яч.

Поспішіть випробувати цей спосіб, допоки розробники його не виправили та не соромтеся, адже навіть якщо ви відмовитеся, то його обов'язково використають проти вас.