Віддані фани люблять Minecraft точно не за графіку. Гра завжди мала простакуватий кубічний вигляд з умовним відображенням тих чи інших об'єктів. Загалом можна сказати, що такою характеристика гри залишається й досі.

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Як змніювалася графіка Minecraft

Один з шанувальників показав, як змінювалася графіка в грі з 2009 по 2021 рік. Він порівняв шість версій Minecraft: Pre Classic, Classic, InDev, Official, Bedrock та Bedrock RTX. Перші три вийшли у 2009 році, а наступні – у 2011, 2015 та 2021 відповідно.

Фанат спеціально порівнював однакові об'єкти посеред максимально схожого оточення для наочності. Важлива відмінність – деталізація оточення.

Як змінювалась графіка Minecraft: дивіться відео

На випадково згенерованих картах з'явилися складні форми рельєфу, складені з безлічі різноманітних кубів. Це робить графіку в пізніх версіях багатшою, в порівнянні з ранніми збірками Minecraft.