Серед розмаїття зброї у Battlefield 6 важливо вибрати ту, яка даватиме вам максимум шансів на перемогу у перестрілках. Пістолет-кулемет, який просто "стирає" ворогів, порекомендує вам 24 Канал.

Найкраща зброя у грі?

Чимало стримерів, контент-мейкерів та просто гравців у Battlefield 6 дійшли згоди щодо найсмертоноснішої SMG у проєкті.

Таким званням увінчали SCW-10, яка стає доступною після виконання челенджу Close Quarters 1, де вам необхідно завдати ворогам 10 000 шкоди, прицілюючись з пістолета-кулемета, та вбити 200 опонентів з близької дистанції, повідомляє Rock Paper Shotgun.

Тоді ви розблокуєте цю красуню, яка має найбільший показник шкоди в грі серед усіх SMG, але разом з тим найменший магазин.

Стандартний вигляд SCW-10 у BF 6 / Фото Electronic Arts

І тут починається найцікавіше, адже залежно від збірки, SCW-10 є неймовірною зброєю як на ближній так і на середній дистанціях.

Для "ближньої" версії вам знадобиться прокачати цю SMG до 27 рівня, та встановити на неї наступні "апгрейди":

Optic: CCO 2.00X

Muzzle: Lightened Suppressor

Barrel: Extended Barrel

Underbarrel: Classic Vertical

Magazine: 15 RND Magazine

Ammunition: FMJ

Якщо ж хочеться більше дальності та збалансованості, тоді слід розглянути наступний варіант від кіберспортсмена ottr:

Optic: будь-який на ваш смак

Muzzle: Lightened Suppressor

Barrel: 6.8” Factory Barrel

Underbarrel: 6h64 Vertical

Magazine: 20 RND Magazine

Хоча зауважте, що даний гайд є більше орієнтиром, а не строгою вказівкою, адже кожен гравець Battlefield 6 має унікальний стиль гри й варто не боятися експериментувати з покращеннями аби знайти ідеальну збірку саме для себе.

До того ж завжди можна стати жертвою найдальшого пострілу, тож щасти вам на ігрових серверах.