Актор з Red Dead Redemption 2 розповів, яку кінцівку гри він вважає канонічною

Виконавець ролі Артура Моргана з RDR 2 – актор Роджер Кларк розповів яку з 4 кінцівок культової відеогри Rockstar він вважає найбільш відповідною до характеру його героя.

Якщо ви раптом ще не проходили Red Dead Redemption 2, то мусимо попередити вас про спойлери, що чекають попереду, адже Кларк розповів про свою улюблену кінцівку гри.

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Який фінал актор вважає каноном

В інтерв'ю для Gamology відомий актор озвучування Роджер Кларк, чия роль Артура Моргана з RDR 2 принесла йому номінацію на премію BAFTA та визнання серед геймерів, розповів свої враження від кінцівок гри.

Цікаво! У RDR 2 існує 4 закінчення, які окрім основного вибору гравця – гнатися за грошима чи допомогти другу, залежать від рівня честі персонажа, який формувався протягом всієї гри.

Отож, з-поміж чотирьох варіантів, Кларк бачить найраціональнішим найбільш шляхетний – допомогу другові.

Зокрема, через те, що сам Артур помирає від туберкульозу, тож гроші для нього не більше, ніж просто папірці.

Я ніколи не бачив сенсу в тому, щоб повертатися за грошима. Дні Артура злічені, що йому взагалі дадуть гроші? Він міг би допомогти Джону. Тож я думаю, що повернення, щоб допомогти Джону, з високим рівнем честі, для мене є канонічним завершенням,

– сказав Роджер.

Повне інтерв'ю актора – дивитися відео

Хоча наразі увесь геймерський світ з нетерпінням очікує на реліз GTA 6, жоден шанувальник віртуальних розваг не відмовився б від продовження RDR 2, особливо якби у ньому взяв якусь участь Роджер Кларк.