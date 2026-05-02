Коли мова заходить про відеоігри за відомими кіно-франшизами, є лише одна компанія, яка практично ніколи не підводить з їхньою реалізацією – LEGO, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Новий трейлер GTA 6 вже на YouTube

Як провалювалися "реалістичні" ігри про Поттера?

Фанати "хлопчика, що вижив" свого часу отримали цілу серію відеоігор, створених різними студіями під керівництвом видавців з Electronic Arts.

Впродовж 10 років (з 2001 по 2011) компанія випустила 8 проєктів, кожен з яких відповідав конкретній частині фільму. Щоправда жоден з них не можна назвати успішним самостійним продуктом.

Практично кожна гра страждає від тих самих недоліків. Серед них: сліпе повторення сюжету фільмів, слабкий та репетативний геймплей, короткий хронометраж і "відсутність магії".

До прикладу остання частина від EA – "Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2" (версія для ПК) має рейтинг 44/100 від критиків та 4.6/10 від геймерів на порталі metacritic.

Навіть затяті шанувальники Гаррі Поттера мусять визнати: ця пригода не лише нудна та без яскравих моментів, вона також розроблена без жодної любові до відеоігор чи франшизи про Поттера,

– написало у своєму огляді на гру німецьке видання PC Games.

Трейлер гри: дивіться відео

Єдиною грою цієї ери, яку можна відзначити позитивно, є "Harry Potter and the Chamber of Secrets" авторства Eurocom та KnowWonder.

Цей проєкт вийшов справді непоганим, але не став лекалом для подальших ігор через "авральні" темпи розробки, задані EA.

Яка ж найкраща гра про Гаррі Поттера?

У що ж тоді пограти фанатам "поттеріани"?

Одразу зазначимо, що не беремо до уваги Hogwarts Legacy, оскільки вирішили зосередитися на іграх, де фігурує сам містер Поттер.

Серед таких проєктів, можна однозначно рекомендувати серію LEGO Harry Potter від TT Games.

Її розробникам вдалося зробити крок в бік від сліпого покадрового копіювання сцен фільмів та суттєво врізноманітнити ігровий процес.

У LEGO Harry Potter: Years 1-4 і LEGO Harry Potter: Years 5-7 з'явилася можливість дослідити навколишній світ, розв'язати пазли, зібрати колекційні предмети тощо.

Трейлер LEGO Harry Potter: Years 1-4: дивіться відео

Це дало геймерам куди більше відчуття свободи та насолоди від гри.

На додачу, оригінальний сюжет був приправлений фірмовим гумором відеоігор LEGO, який напрочуд добре вписався у магічний світ "поттеріани" та освіжив його.

Комедійні катсцени, що заграють з канонічними, сотні прихованих речей, які потрібно знайти, та загальне відчуття чудової гри LEGO у поєднанні з чудовою серією справді роблять цю гру видатною,

– йдеться в огляді Years 1-4 від IGN на metacritic.

Нині проєкти доступні як окремо, так і в складі "LEGO Harry Potter Collection", яка обійдеться орієнтовно в 1 тисячу гривень та запропонує покращені версії ігор на консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, мобільних пристроях та ПК.

Трейлер оновленої версії: дивіться відео

Тож, охочі геймери мають ціле розмаїття платформ аби пережити знайому пригоду під новим кутом.

Що чути про Hogwarts Legacy 2?

Плани на випуск сиквелу успішної гри були підтверджені Warner Bros. ще у вересні 2024 року.

Розробкою займаються все ті ж Avalanche Software, але деталі проєкту поки що покриті таємницею.

Водночас у мережі постійно з'являються чутки: то про можливий багатокористувацький режим, який з'явиться у продовженні, то про те, що гра вийде вже у 2027 році та переплітатиметься з сюжетом нового серіалу "Гаррі Поттер" від HBO.